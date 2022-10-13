علماء يعملون على تطبيق لتشخيص السرطان من خلال تغيرات الصوت

الوكيل الإخباري-يقوم علماء أمريكيون ببناء تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحلل الاهتزازات في أنماط الكلام والتنفس للبحث عن أدلة على المرض.



من المعروف بأن الكلام يتغير بسبب حالات مثل باركنسون أو السكتة الدماغية، بينما يتأثر التنفس بأمراض الرئة، لكن العلماء الآن يعملون على بناء تطبيق ذكي قادر على تشخيص مجموعة واسعة من الحالات بما في ذلك السرطان والاكتئاب.



وسيبدأ الخبراء التابعين للمعاهد الوطنية الصحية الأمريكية، بجمع أصوات الأشخاص المصابين بأمراض في خمسة مجالات: الاضطرابات العصبية واضطرابات الصوت واضطرابات المزاج واضطرابات الجهاز التنفسي واضطرابات الأطفال مثل التوحد وتأخر الكلام.



وقالت مديرة مركز الصوت الصحي بجامعة جنوب فلوريدا، إنها تعتقد بأن الصوت لديه القدرة على أن يكون علامة بيولوجية للعديد من الحالات الصحية.

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من جهته قال الدكتور أوليفييه إليمنتو، الباحث المشارك ومدير معهد إنجلاندر للطب الدقيق، إن التطبيق يمكن أن يؤدي إلى ثورة في الرعاية الصحية حيث يمكن لمراقبة الصوت المستمرة أن تنبه الأطباء في وقت مبكر على وجود حالات معينة مثل الالتهابات أو الأمراض العصبية.



ويأمل الفريق في جمع حوالي 30 ألف عينة صوتية فريدة تم التبرع بها بحلول نهاية أربع سنوات، بالإضافة إلى بيانات عن المؤشرات الحيوية الأخرى مثل البيانات السريرية والمعلومات الجينية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.