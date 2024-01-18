عمر البشر يزداد.. والفارق بين الجنسين يتقلص

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن معظم دول العالم شهدت تزايداً في متوسط العمر المتوقع، بينما تتقلص الفجوة بين الذكور والإناث في معدل الوفيات.



وبحسب "نيو ساينتست"، حلّل الباحث ديفيد أتانس ديل أولمو، من جامعة الكالا في إسبانيا وزملاؤه، بيانات الوفيات في 194 دولة بالفترة من 1990 إلى 2010.

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وقسّم الباحثون دول العالم إلى 5 مجموعات حسب بيانات العمر وقت الوفاة.



وتكونت المجموعة ذات أعلى متوسط عمر متوقع من البلدان ذات الدخل الأعلى، مثل: أستراليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا الغربية.



وتألفت المجموعة ذات أدنى متوسط عمر متوقع من رواندا وأوغندا فقط.

وعند مقارنة المدة التي يعيشها الرجال والنساء في هذه البلدان، حدثت القفزة الأكبر بين الرجال في رواندا وأوغندا، الذين بلغ متوسط العمر المتوقع لديهم 30.85 سنة فقط في عام 1990، وارتفع بمقدار 14.37 سنة إلى 45.22 سنة في عام 2010.



وبالنسبة للنساء في هذه البلدان، ارتفع متوسط العمر المتوقع خلال هذه الفترة بمقدار 0.94 سنة فقط من 50.37 سنة إلى 51.31 سنة.



وفي المجموعة ذات متوسط العمر المتوقع الأعلى، كان متوسط الفارق 4.84 سنة في عام 1990، وهو ما يميل لصالح النساء. وانخفض هذا بشكل طفيف إلى 4.77 سنة في عام 2010.



ولاحظ الباحثون نفس الاتجاهات بالنسبة للمجموعات الثلاث الأخرى من البلدان.



واستخدم الباحثون نموذجاً للتنبؤ، توقع أن تستمر الفجوة في العمر بين الجنسين ، لتصل إلى 3.4 سنة بحلول عام 2030.

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