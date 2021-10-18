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الإثنين، 18-10-2021 02:19 م

عوامل التي تؤثر على الشفاء من سرطان الثدي

رئيسية ما هي العوامل التي تؤثر على الشفاء من سرطان الثدي


الوكيل الإخباري - ما هي العوامل التي تؤثر على الشفاء من سرطان الثدي، هي مجموعة من العوامل التي حددها الأطباء وفق بحوث ودراسات طبية منذ سنوات عدة، اعتمدت على النتائج وعلى عدد الحالات المصابة في العالم.

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وتزامناً مع شهر أكتوبر الشهر الوردي المخصص للتوعية بسرطان الثدي من المهم معرفة تلك العوامل التي ترفع نسب شفاء النساء المصابات بسرطان الثدي .

 

عوامل التي تؤثر على الشفاء من سرطان الثدي:


1 - نوع سرطان الثدي: فهنالك أنواع من سرطان الثدي يكون انتشارها سريعاً وعلاجها صعباً، وتكون نسبة الشفاء حسب نوع السرطان.
2 - مراحل السرطان: تمر إصابة السيدة بمرض سرطان الثدي عبر أربعة مراحل، تبدأ من المرحلة صفر وحتى المرحلة الرابعة، وكلما زادت المرحلة قلت نسبة الشفاء.
3 - عمر السيدة: كلما كانت السيدة أصغر في العمر كلما كان الشفاء من السرطان أكثر.
4 - الحالة الصحية: عدم معاناة المرأة المصابة بالسرطان من الأمراض يرفع من نسبة استفادتها من العلاج.
5 - الكشف المبكر: دوماً ما تؤكد حملات التوعية على أهمية الكشف المبكر الذي يعد طريقة رئيسية لاكتشاف المرض في مراحلة الأولى ورفع نسبة الشفاء.

 

المصدر - هي

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