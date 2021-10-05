الوكيل الإخباري - ماهي مراحل الشفاء من سرطان الثدي، تختلف مراحل الشفاء حسب المرحلة المرضية التي تم اكتشاف السرطان بها، ولكل مرحلة مرضية طريقة علاج يحددها الطبيب تبعًا لعدد من العوامل، والأهم معرفته أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي هو أهم مراحل الشفاء منه .

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أن مرض سرطان الثدي يمر بأربعة مراحل ومرحلة تسمى مرحلة صفرية، وكلما ازدادت المرحلة قلت نسبة الشفاء، وهي:

1 - المرحلة الصفرية: وجود السرطان في أماكن بسيطة وغالبًا ما يكون في قنوات الحليب.

2 - المرحلة الأولى: بداية انتشار السرطان في أجزاء الثدي.

3 - المرحلة الثانية: وصول السرطان إلى الغدد الليمفاوية، ويصبح كورم كبير.

4 - المرحلة الثالثة: يبدأ السرطان بالانتشار خارج الثدي ويكبر في الحجم.

5 - المرحلة الرابعة: وصول السرطان إلى أعضاء الجسم الحساسة مثل الكبد والرئتين.

تختلف مراحل الشفاء حسب المرحلة المرضية، وبشكل عام تمر مراحل الشفاء بالتالي:

1 - مرحلة الكشف عن السرطان وتعد أولى مراحل الشفاء منه خاصة في مراحله الأولى.

2 - مرحلة العلاجات: وهي إما الخضوع للعلاجات الهرمونية أو الإشعاعية ويتم بها وقف انتشار المرض والسيطرة عليه، أو الجراحة وهي علاج جذري للسرطان في المرحلة الثانية من الإصابة.

3 - مرحلة التعافي: ويتم بها التخفيف من أعراض السرطان وعلاج الآثار الجانبية للعلاجات المختلفة.

المصدر - هي

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