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الأربعاء، 06-10-2021 09:21 م

محاذير عليك تجنبها بعد عملية استئصال الثدي

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الوكيل الإخباري - محاذير عليك تجنبها بعد عملية استئصال الثدي، ويعد استئصال الثدي جراحة لإزالة جميع أنسجة الثدي من الثدي كطريقة لعلاج سرطان الثدي أو منع الإصابة به. وقد تخضع المرأة لاستئصال الثدي لإزالة ثدي واحد (إستئصال ثدي أحادي الجانب) أو كليهما (استئصال الثدي ثنائي الجانب).

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قد تضطر المرأة أيضًا لإجراء استئصال الثدي في حال عدم الإصابة بسرطان الثدي، لكنها قد تكون عرضة لخطر إصابة مرتفع بالمرض. ويقتصر إجراء استئصال الثدي الوقائي على النساء اللاتي لديهن خطر إصابة مرتفع بسرطان الثدي، وهو ما يحدده تاريخ عائلي قوي من الإصابة بسرطان الثدي أو وجود بعض الطفرات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

والمحاذير الواجب تجنبها بعد عملية استئصال الثدي تلخصها د. توفيق بالتالي:

 

1 - الحفاظ على منطقة العملية والذراع من نفس الناحية، نظيفة ومعقمة.
2 - الوقاية من أية التهابات وجروح يمكن أن تصيب المنطقة حيث جرء الإستئصال.
تجنب حمل الأغراض الثقيلة.
3 - تجنب المخاطر التي يمكن أن تصيب المرأة جراء الأعمال المنزلية، مثل التعرض للحرارة العالية والحروق جراء استخدام الزيت الساخن.
4 - ضرورة قص المنطقة المحيطة للأظافر، كي لا تتلوث منطقة استئصال الثدي عند تنظيفها وتعقيمها.
5 - ضرورة القيام ببعض التمارين البسيطة للذراع والموجودة على الإنترنت أو التي يدربك الطبيب المختص عليها، بشكل مستمر.
6 - ترطيب الندبة الجراحية مع عمل مساج تحت الدش الساخن للمنطقة، للمساعدة على استمرار عمل الدورة الدموية واللميفاوية في المنطقة.

 

المصدر - هي 

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