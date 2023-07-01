عوامل تزيد من احتمالية الاصابة بسرطان البروستاتا

الوكيل الإخباري- يُعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعًا بين الرجال الأمريكيين، باستثناء سرطانات الجلد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لجمعية السرطان الأمريكية.



وتُعتبر أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا غير واضحة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ولكن، هناك بعض العوامل التي قد تزيد من احتمالية إصابة بعض الأشخاص بالمرض.



ومن بينها:

التقدم في العمر

تشخيص بعض أنواع الورم لدى الأقارب

بعض المشاكل الجينية

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