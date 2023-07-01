السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة حاجة من غزة أصيبت في حادث سير بالسعودية قبل أيام

من جديد وبنفس السعر .. الإعلان عن رحلة جديدة بالغواصة لاستكشاف حطام التايتنك

وفاة حاج أردني واصابة 3 آخرين بحادث سير في حائل السعودية

عطل فني يصيب موقع تويتر

8 آلاف شخص يزورون مواقع عجلون السياحية خلال العيد

49.2 مليار دينار المبالغ المدفوعة عبر آي فواتيركم منذ انطلاقه

الأزرق: احتفالية بعيد الأضحى في مخيم مريجيب الفهود

بلدية اربد ترفع ألف طن من مخلفات الأضاحي

الخطة المرورية لسير اربد تنجح بالسيطرة على الازدحامات والاختناقات المرورية

29.7 % نمو صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بخمسة أشهر

السبت، 01-07-2023 04:19 م

عوامل تزيد من احتمالية الاصابة بسرطان البروستاتا

240075


الوكيل الإخباري- يُعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعًا بين الرجال الأمريكيين، باستثناء سرطانات الجلد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لجمعية السرطان الأمريكية.

وتُعتبر أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا غير واضحة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ولكن، هناك بعض العوامل التي قد تزيد من احتمالية إصابة بعض الأشخاص بالمرض.

ومن بينها:
التقدم في العمر
تشخيص بعض أنواع الورم لدى الأقارب
بعض المشاكل الجينية

اضافة اعلان

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_12_12_20_32_46_557

أسباب تورم سقف الحلق.. متى يشير لمشكلة خطيرة؟

_112184828_gettyimages-939290830

دراسة : جراحة البدانة تبعد السكري سنوات

5-tips-to-help-you-lose-weight-xs

خضار يساهم في انقاص الوزن

649ee9134c59b71e4e11b946

دراسة جديدة تحذر من خطر يسببه استخدام الميكروويف في تسخين أطعمة الأطفال

635fdb4f4236044a497beb74

فائدة غير متوقعة للقرفة

202362818306371Y6

نتائج واعدة لعلاج تجريبي لباركنسون

أخبار متعلقة
2023626201956868AA

علماء يكتشفون متحوراً يساعد الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج

243437

4 خطوات لعلاج الإجهاد العضلي خلال أداء مناسك الحج

308_MjAyMy0wNi0xOCAwOTowMzowMg==

خبراء يكشفون عدد أكواب الشاي المطلوب شربها يوميا لحماية الصحة