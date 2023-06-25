4 خطوات لعلاج الإجهاد العضلي خلال أداء مناسك الحج

الوكيل الإخباري- يتعرض الحجاج للإجهاد العضلي أثناء الحج، نتيجة كثرة الحركة والتنقل لمسافات طويلة، ما يؤدي إلى ألم أو تصلُّب أو تورم يحدّ من حركة العضلة المصابة.



أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالإجهاد العضلي، ويأتي من بينها:



حمل الأشياء الثقيلة أثناء التنقل

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الجنس: تتعرض النساء للإجهاد العضلي أكثر من الرجال



التقدم بالعمر: يتعرض كبار السن للإجهاد العضلي أكثر من غيرهم

زيادة الوزن أو السمنة



الخمول البدني قبل الحج وقلة لياقة العضلات



كيف تعالجه؟



قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 4 نصائح ستُفيدك حتمًا في حال أخذتها بعين الاعتبار.



استخدام الكرسي المتحرك لكبار السن وأصحاب أمراض الجهاز العضلي والعصبي



الحرص على تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم



تدليك المنطقة المصابة لتخفيف الألم



تناول المسكنات واستخدام المراهم الباسطة للعضلات (بعد استشارة الطبيب)

سي ان ان