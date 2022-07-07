الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

الكهرباء الأردنية: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات التوجيهي

القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب طوباس

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 290 ديناراً في المملكة

ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

تحذير للمواطنين من شركات سياحة غير مرخصة

الخميس، 07-07-2022 11:39 ص

غالبية المصابين بالزائدة يمكن علاجهم بالأدوية

medicine


الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن ما يصل إلى 90% من المرضى بالتهاب الزائدة الدودية الذين عولجوا بالمضادات الحيوية في العيادات الخارجية للمستشفيات، لم يتطلبوا استئصال الزائدة لاحقاً.

وأفادت الدراسة التي أجريت في إدارة الطوارئ بمركز رونالد ريغان الطبي في لوس أنجليس، بأن 46% من المرضى الذين حصلوا على أدوية غادروا الطوارئ خلال 24 ساعة، لكن هذا القرار يجب أن يكون مشتركاً بين الطبيب والمريض.

ونُشرت نتائج الدراسة على موقع شبكة "غاما" الطبية، وقالت إن علاج الزائدة الدودية بالأدوية يجنّب المريض مخاطر التلوث بسبب الجراحة، وطول فترة النقاهة، فضلاً عن التكاليف.

وفحص الباحثون بيانات 726 مريضاً بالتهاب الزائدة الدودية المؤكد بالتصوير، الذين عولجوا بالمضادات الحيوية في 25 مستشفى بلوس أنجليس بين 1 مايو(أيار) 2016، و28 فبراير(شباط) 2020.

وعلقت الكلية الأمريكية للجراحين على النتائج، فقالت إنها تتضمن "أدلة عالية الجودة تشير إلى إمكانية علاج معظم المرضى بالمضادات الحيوية".

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
header_image_The-many-uses-of-baby-powder-fustany-beauty-skincare-main-image

بودرة الأطفال.. هل يمكن استخدامها بدلاً من الشامبو الجاف؟

20220306134540640

نصائح مهمة تساعد على التحكم في الغضب

dd388f47-5ceb-4330-9896-ca8745b950b2

هذه الأطعمة تبقيكِ بعيدة عن السرطان

157504389

لا تجعلي حرارة الصيف تضر بصحتك.. احذري التجفاف

-e1623358908915

الأطعمة التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي

5dff995f96674

مشروبات ديتوكس تناوليها صباحاً لإنقاص الوزن

أخبار متعلقة
2021_7_4_1_34_24_660

نصائح لمواجهة الصداع النصفي العيني

5-facts-about-antibiotic

5 حقائق عن المضادات الحيوية يجهلها الكثيرون

Md80OEYgtS

الإجهاض المتكرر.. أسبابه وطرق علاجه