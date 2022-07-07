غالبية المصابين بالزائدة يمكن علاجهم بالأدوية

الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن ما يصل إلى 90% من المرضى بالتهاب الزائدة الدودية الذين عولجوا بالمضادات الحيوية في العيادات الخارجية للمستشفيات، لم يتطلبوا استئصال الزائدة لاحقاً.



وأفادت الدراسة التي أجريت في إدارة الطوارئ بمركز رونالد ريغان الطبي في لوس أنجليس، بأن 46% من المرضى الذين حصلوا على أدوية غادروا الطوارئ خلال 24 ساعة، لكن هذا القرار يجب أن يكون مشتركاً بين الطبيب والمريض.



ونُشرت نتائج الدراسة على موقع شبكة "غاما" الطبية، وقالت إن علاج الزائدة الدودية بالأدوية يجنّب المريض مخاطر التلوث بسبب الجراحة، وطول فترة النقاهة، فضلاً عن التكاليف.



وفحص الباحثون بيانات 726 مريضاً بالتهاب الزائدة الدودية المؤكد بالتصوير، الذين عولجوا بالمضادات الحيوية في 25 مستشفى بلوس أنجليس بين 1 مايو(أيار) 2016، و28 فبراير(شباط) 2020.



وعلقت الكلية الأمريكية للجراحين على النتائج، فقالت إنها تتضمن "أدلة عالية الجودة تشير إلى إمكانية علاج معظم المرضى بالمضادات الحيوية".

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