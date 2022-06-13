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الإثنين، 13-06-2022 04:22 م

الإجهاض المتكرر.. أسبابه وطرق علاجه

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الوكيل الإخباري - تتعرض العديدات من النساء للإجهاض خلال حياتهن الزوجية، وغالباً تحار المرأة المجهضة في سبب ذلك، وتراها قلقة، تبحث عمن يجيب أسئلتها الكثيرة حول الإجهاض، وما إذا كان سيتكرر ثانية معها.

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هنا، توضح الدكتورة سهى أحمد سعيد، استشارية ورئيسة قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الكورنيش، أن إجهاض المرأة لا يعني أنها ستواجهه مرة أخرى، لكن هناك نساء قد يختبرنه أكثر من مرة في بعض الأحيان، ويسمى فقدان الحمل المتكرر. ومع ذلك، أقل من نصف حالات الإجهاض المتكرر لها سبب واضح أو قابل للعلاج، كما أن ما يقارب ثلثي النساء المصابات بالإجهاض المتكرر، يحصلن في النهاية على حمل صحي حتى من دون أي علاج إضافي.


وتشرح الدكتورة سهى طرق العلاج، مشيرة إلى أن المرأة التي تتعرض لإجهاضين أو أكثر، تجب عليها زيارة الطبيب المختص. ففي حالات معينة، يمكن أن يقترح الطبيب علاجات للمساعدة في تقليل مخاطر الإجهاض، منها:

 

- الجراحة: يمكن لهذا الإجراء أن يعالج بعض المشاكل في الرحم، مثل: الأنسجة الزائدة التي تقسم الرحم (الحاجز)، وبعض الأورام الليفية (الأورام الحميدة)، أو الأنسجة الندبية. وغالبًا يؤدي تصحيح شكل الرحم من الداخل إلى تقليل خطر الإجهاض. 


- أدوية ترقق الدم: يمكن معالجة النساء اللواتي يعانين مشاكل في المناعة الذاتية أو التخثر بجرعات منخفضة من الأسبيرين والهيبارين، ويمكن تناول هذه الأدوية أثناء الحمل لتقليل مخاطر الإجهاض.


- تصحيح المشكلات الطبية الأخرى: قد يكون فقدان الحمل المتكرر مرتبطًا ببعض المشكلات الطبية، منها المستويات غير الطبيعية للسكر في الدم، أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها، أو ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين. ورغم ذلك يمكن أن يؤدي علاج الحالات الطبية، مثل: مرض السكري، أو ضعف الغدة الدرقية، أو ارتفاع مستويات البرولاكتين، إلى تحسين فرص الحصول على حمل صحي كامل المدة.

 

- الفحص الجيني: في حوالي 5% من النساء اللواتي يعانين الإجهاض المتكرر، تكون لدى أحد الزوجين مشكلة في كروموسوماتهم. وهذا الوضع قد يتسبب بوجود اختلالات في الكروموسومات لدى الأجنة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى الإجهاض. ويمكن دراسة دم الوالدين (النمط النووي)، لمعرفة ما إذا كان لديهما أي مشكلة، وإذا تم العثور على مشكلة الكروموسومات، فقد يوصي الطبيب بالاستشارة الوراثية. وقد يقترح الطبيب علاجات الخصوبة، مثل الإخصاب في المختبر. 


- خيارات نمط الحياة: بشكل عام، كل ما هو صحي للمرأة يحسن فرصة الحمل الصحي، فمثلاً سيقلل الإقلاع عن التدخين خطر الإجهاض. كما ربطت الدراسات العلمية الحديثة بين زيادة الوزن وزيادة مخاطر الإجهاض، لذا فإن فقدان الوزن بطريقة صحية قد يساعد أيضًا في نتائج الحمل، أما عن التوتر أو القلق أوالاكتئاب، فإن الاعتقاد الشائع أنها قد تكون السبب في الإجهاض المتكرر، فلا أساس له من الصحة. 

 

زهرة الخليج

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