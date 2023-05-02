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الثلاثاء، 02-05-2023 04:38 م

فئة من الخطر عليها تناول الأسبرين

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الوكيل الإخباري- سلطت ورقة بحثية جديدة الضوء على "تفاقم مرض الجهاز التنفسي بسبب الأسبرين" AERD، التي تسبب أعراضاً تجمع بين الربو والجيوب الأنفية.

وأشار  البحث إلى صعوبة تشخيص هذه الحالة، لأن على مرض الجهاز التنفسي المتفاقم بسبب الأسبرين أن يشمل  السمات الثلاث للربو، والأورام الحميدة الأنفية المتكررة، ومشاكل الأسبرين، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

وقالت الدكتورة أنجيلا دونالدسون في بحثها إن "الأسبرين لا يسبب مرضاً جديداً، ومعظم الذين شخصوا يعانون لسنوات قبل التشخيص والعلاج. إنها فئة من الناس لديهم  الربو،والجيوب الأنفية التي يصعب السيطرة عليهما".
ونُشرت الورقة البحثية على موقع "مايو كلينيك"، وأشارت إلى أن الأعراض الحالة التي يفاقهما الأسبرين تتضمن السعال، والصفير عند التنفس، وضغط الجيوب الأنفية، واحتقان الأنف، و أعراض أخرى.

ووجد البحث أن للمصابين مشكلة عند تناول العقاقير المضادة للالتهابات الستيرويدية، مثل الأيبوبروفين، والنابروكسين، وقد يتناولون الأسبرين في أدوية البرد أو علاجات أخرى.

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