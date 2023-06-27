فئة من الخطر عليها تناول كبدة وقلب الخروف !

الوكيل الإخباري- يعتبر النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل المنتشرة حول العالم، وينتج عن زيادة حمض اليوريك في الجسم، وعادةً ما يصيب أصابع القدم والكاحلين والركبتين، وتأتي هذه الأعراض عند تناول اللحوم والبقوليات وكل منتجات البروتين.

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نستعرض في السطور التالية، بدائل اللحوم لمريض النقرس حفاظًا على صحته.



قال الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، إنه بالنسبة لمريض النقرس، يفضل تقليل كمية تناول اللحوم لحمراء بشكل كبير، حتى لا تؤثر عليه سلبًا، وتنتابه أعراض النقرس المزعجة.



وشدد جمال، على ضرورة عدم تناول حلويات الأضحية، مثل القلب والكبدة والكلاوي والكوارع وخلافه من هذه المأكولات، لأنها تحتوي على كميات عالية من اليوريك أسيد، الذي يسبب ارتفاع في نسب النقرس بشكل مباشر.



بدائل اللحوم لمريض النقرس



أما عن البدائل الصحية لمريض النقرس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فتشمل ما يلي:



1- المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك.



2- اللحوم البيضاء، مثل الدجاج.



3- منتجات الألبان، مثل الجبنة القريش والحليب.



4- ممنوع تناول الفول نهائيًا.



5- الحرص الشديد على شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم.



6- الامتناع عن تناول القهوة ومشروبات الكافيين.



7- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.



ضوابط تناول اللحوم



تساهم النصائح التالية في تجنب مخاطر الإفراط في تناول اللحوم:



1- يجب ألا تزيد الكمية الأسبوعية عن 18 أوقية من اللحوم الحمراء.



2- يجب تناول الفواكه والخضروات على مدار اليوم، لتجنب خطر نقص الألياف.



3- يجب ألا يتم تناول اللحوم الحمراء بشكل يومي، واستبدالها باللحوم البيضاء، مثل الدجاج والأسماك.



الكونسلتو الطبي