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السبت، 04-02-2023 09:19 ص

فائدة محتملة لتناول القرفة

فوائد_شرب_القرفة


الوكيل الإخباري-اقترحت نتائج أبحاث جديدة أجريت في جامعة بيرجند بإيران فوائد محتملة للقرفة تتعلق بالوظائف الإدراكية، وتحديداً تحسين القدرة على التعلّم وإبطاء تدهور الذاكرة.

واعتمدت الدراسة على تجربة محدودة في 33 جسم حي من البشر والقوارض، إلى جانب مراجعة 40 دراسة سابقة نظراً لحجم العينة الضئيل.

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وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، توصلت النتائج إلى أن عناصر الأوجينول وسينمالدهيد وحمض سيناميك التي تحتويها القرفة، يمكن أن تغير بشكل إيجابي الوظيفة المعرفية.


وبينت التجربة التي أجراها الباحثون في المختبر أن هذه العناصر تقلل من تراكم طباقة بيتا أميلويد على خلايا الدماغ، والتي تسبب تدهور الذاكرة.


وكانت دراسات سابقة قد أكدت التأثير المضاد للالتهابات والأكسدة الذي توفره القرفة، والذي يساعد في علاج السرطان.


ويتطلب تأكيد نتائج الدراسة الجديدة مزيداً من البحث في تأثير مكونات القرفة على خلايا الدماغ.

 

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