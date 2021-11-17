فقدان البصر أحد أكثر مضاعفات مرض السكري

الوكيل الإخباري - فقدان البصر هو أحد أخطر مضاعفات مرض السكري غير المنضبط، نظرًا لأن العديد من الأشخاص قد لا يدركون أنهم مصابون بمرض السكري إلا عندما تظهر أعراض خطيرة. ولا يزال مرض السكري يمثل خطرًا صحيًا في جميع أنحاء المجتمع، خاصة وأن أكثر من 15٪ من سكان الإمارات يعانون منه.





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مرض السكري هو مرض مزمن يستمر مدى الحياة؛ حيث يتسبب غياب هرمون الأنسولين أو انخفاض مستوياته في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي في الجسم، مما يؤدي لتلف الأعضاء الحيوية. ووفقًا للإتحاد الدولي للسكري، فإن 463 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكري، 55 مليون منهم شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وبحلول عام 2045 سيرتفع هذا الرقم إلى 108 مليون.

يشير الدكتور عمار صفر، المدير الطبي واستشاري في طب العيون في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، واختصاصي في جراحة شبكية العيون والجسم الزجاجي، إلى أنه يعاني شخص من كل ثلاثة مرضى السكري من أحد أشكال فقدان البصر بسبب أعراضه؛ مثل اعتلال الشبكية السكري، والزرق، وإعتام عدسة العين خلال حياتهم.

ويعلق الدكتور آفي جوربكساني، رئيس خدمة الشبكية، واستشاري في طب الشبكية والتهاب القزحية وإعتام عدسة العين قائلاً: "فقدان البصر هو أحد أكثر مضاعفات مرض السكري الشائعة والمخيفة، ويمكن منع حدوث ذلك؛ حيث يمكن إجراء فحوصات العين السنوية الخاصة بالبحث عن العلامات المبكرة لاعتلال الشبكية السكري، ومع التحكم الجيد في مرض السكري وضغط الدم يمكن أن تمنع فقدان البصر.

وقد أظهرت الأبحاث أيضًا أن النشاط البدني المنتظم يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بمجموعة من الأمراض والأعراض الصحية، بما في ذلك مرض السكري، ويحسن نوعية الحياة بشكل عام".

وتضيف الدكتورة لويزا ساستري، استشارية في طب وجراحة العيون، متخصصة في علاج شبكية العين وإعتام عدسة العين قائلة: "بعد تشخيص مرض السكري، تحتاج العائلات لمحاولة بناء نمط حياة وبيئة صحية تتضمن نظامًا غذائيًا جيدًا مع ممارسة الكثير من التمارين لجميع أفراد الأسرة، حتى يمكن مساعدة أولئك الذين يعانون منه، والقدرة على إدارة الحالة ".

كما أن مرضى السكري قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما (مرض مزمن في العين يمكن أن يؤدي فيه زيادة الضغط في العين إلى تلف العصب البصري مما يؤدي إلى الفقدان التدريجي للرؤية)، كما هو الحال مع غير المصابين بالسكري. ووفقًا للدكتور سلمان وقار، استشاري طب وجراحة الجلوكوما وإعتام عدسة العين للبالغين، فإن "الكشف المبكر للجلوكوما وعلاجه الفوري ضروريان للحفاظ على النظر. ويمكن لنظام الدعم المستمر المساعدة في عيش حياة أكثر إرضاءً على الرغم من وجود الجلوكوما."



المصدر - هي