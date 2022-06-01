الأربعاء 01-06-2022
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الأربعاء، 01-06-2022 11:39 ص

فوائد الإقلاع عن التدخين الصحية

ماذا_يحدث_عند_ترك_التدخين


الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين؛ للتوعية بأضرار التبغ والوفيات والأمراض الناتجة عنه، وأهمية الإقلاع عن التدخين.

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في القائمة الآتية ستتعرفين إلى أهمية الإقلاع عن آفة التدخين على صحتك:
1- التقليل من خطر الإصابة بالأمراض والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
2- خفض علامات الالتهاب وفرط التخثُّر.
3- تحسن سريع في مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.
4- الحد من تطور تصلب الشرايين وإبطاء تقدمه بمرور الوقت.
5- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مع انخفاض الخطر بشكل حاد بعد 1- 2 سنوات من التوقف عن التدخين، ثم ينخفض بشكل أبطأ على المدى الطويل.
6- خفض خطر الإصابة بالأمراض والوفاة من السكتة الدماغية مطلقاً بعد الإقلاع عن التدخين.
7- تراجع خطر تمدد الأوعية الدموية.
8- تقليل خطر الإصابة بالرَّجفان الأُذَيْنِي، والموت القَلْبِي المفاجئ، وفشل القلب، والانصمام الخُثَاري الوريدي، وأمراض الشرايين الطرفية.
9- تراجع خطر الموت المبكر.
10- خفض خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

 

11- الحد من أعراض تعب الجهاز التنفسي «مثل: السعال، البلغم، والصفير».
12- تقليل التهابات الجهاز التنفسي «مثل: التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي».
13- تقليل خطر الإصابة بـ12 نوعاً من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك: سرطان المثانة، وسرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المريء، وسرطان الكُلَى، وسرطان الكبد، وسرطان الفم والحلق «تجويف الفم والبلعوم»، وسرطان البنكرياس والمعدة.
14- يُعد الإقلاع عن التدخين أحد أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها النساء المدخنات من أجل حمل صحي وطفل سليم، وأفضل وقت للإقلاع عن التدخين هو قبل محاولة الحمل. علماً أنَّ الإقلاع عن التدخين في أي وقت في أثناء الحمل يمكن أن يفيد صحة الأم والطفل.
15- تحسين الحالة الصحية وتعزيز نوعية الحياة.
16- يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والسرطان وغيرها، ويمكن أن يضيف ما يصل إلى 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.

 

سيدتي 

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