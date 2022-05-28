اجراءات هامة لحماية صحتك في اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة

الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في الـ 28 من شهر مايو كل عام باليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة، وهو الاحتفال الذي تقرر إقامته منذ 28 مايو 1987، خلال الاجتماع الدولي الرابع لصحة المرأة في كوستاريكا، حيث اقترح نشطاء حقوق المرأة الاحتفال بهذا اليوم تحديداً باعتباره اليوم الدولي للعمل من أجل صحة المرأة، كوسيلة للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

اضافة اعلان

في السطور التالية، يقدم لكِ "سيدتي. نت" مجموعة من الخطوات الفعّالة لتنمية صحة المرأة والحفاظ عليها في اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة:





- حافظي على نشاطكِ البدني



تميل النساء اللائي يمارسن الرياضة إلى الحصول على مستويات صحية من ضغط الدم والكوليسترول، كما أنهن أقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة خطيرة؛ مثل أمراض القلب والسكري والخرف.

ومع اقترابكِ من سن اليأس، يمكن أن يساعد الحفاظ على النشاط البدني أيضاً في تقليل أو تخفيف الأعراض المزعجة، مثل الهبات الساخنة والتعرّق الليلي وتقلب المزاج.

ويمكن أن يساعدك العثور على الوقت لمدة 30-60 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدّة في معظم أيام الأسبوع، على النوم بشكل أفضل، ويمنحك المزيد من الطاقة. كما يساعد على التحكم في الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة غير الصحية، والحفاظ على وزن الجسم الصحي.

ويمكنكِ اتباع خطوات بسيطة للحفاظ على النشاط اليومي، مثل الصعود على الدرج قدر الإمكان لزيادة النشاط في يومكِ، أو مشي المزيد من الخطوات عن طريق ركن سيارتكِ بعيداً عن وجهتك. كما يُعد المشي أيضاً طريقة رائعة للتركيز أو تخفيف الضغط أو الاستمتاع بالطقس، لذلك يمكنكِ أن تذهبي في نزهة في الصباح الباكر قبل التوجه إلى العمل، أو بعد عودتك إلى المنزل مباشرة.

-اجعلي النوم أولوية قصوى في يومكِ

بالنسبة للعديد من النساء، تجعل متطلبات الحياة العصرية من الصعب بشكل متزايد الحصول على نوم جيد ليلاً، ولكن قائمة مهامك اليومية ليست بنفس أهمية الفوائد الصحية التي يمكن أن يوفرها لكِ النوم الجيد.

ويمكن أن يساعدك الحصول على القدر الذي تحتاجينه من النوم على الشعور بالراحة والتوازن على الإنتاج بشكل أفضل، والحفاظ على مستوى أعلى من التفكير والحفاظ على مشاعرك متزنة، كما أنه يساعد في حماية صحتكِ على المدى الطويل.

والنوم عامل مهم في جميع مراحل الحياة، فهو مُجدد للعقل والجسم على حدٍ سواء، والنساء اللاتي لا يحصلن على قسطٍ كافٍ من النوم بشكل روتيني؛ أكثر عرضة لمشاكل التحكم في الوزن ومشاكل في الذاكرة، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وابدئي باتباع عادات نوم أفضل، من خلال عدم استهلاك الكافيين بعد الساعة 2 مساءً، وتجنّب الشاشات في غضون 30 دقيقة قبل النوم، ووضع هاتفكِ في وضع السكون أو إيقاف تشغيل جميع التنبيهات، وبدلاً من مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر قبل النوم، اقرئي كتاباً أو استمعي إلى موسيقى هادئة.

وقد تجدين أنه من المفيد أيضاً اللجوء إلى الممارسات التأملية والتنفس العميق لتصفية ذهنكِ، أو محاولة تدوين يوميات وقت النوم؛ للتخلص من أي أفكار تثقل كاهلكِ.

- حددي موعداً لفحص صحتكِ سنوياً



إذا رأيتِ طبيبكِ فقط عندما لا تكونين على ما يرام، فستفقدين فرصة كبيرة لحماية صحتكِ على المدى الطويل، ولا يمكنكِ الاهتمام بمشكلة صحية أساسية إذا كنت لا تعرفين عنها شيئاً.

والرعاية الوقائية هي حجر الزاوية لصحة المرأة الجيدة، وهي فرصة ممتازة للتحقق من المشاكل الصحية الخطيرة التي عادة ما تمر دون أن يلاحظها أحد، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الصحية، والتي يجب إجراء فحص دوري سنوي لها، إضافة إلى فحص وتصوير الثدي بالأشعة السينية، واختبار عنق الرحم، وفحص فيروس الورم الحليمي البشري، وفحص هشاشة العظام.

- توقفي عن التدخين

التدخين عادة مدمرة لها تأثير سلبي على كل النظام الجسدي، فإلى جانب زيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، يجعلك التدخين أيضاً أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وإعتام عدسة العين وأمراض اللثة. كما أنّ النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بانقطاع الطمث في سن مبكرة أكثر من غيرهن.



- اتبعي نظاماً غذائياً صحياً

انتبهي، فإنَّ تناول الطعام الصحي لا يعني تناول طعام ممل، إذ يمكن أن تحصلي على طعام صحي يتميز بنكهات طازجة وممتعة وأطباق شهية ملونة وعالم جديد تماماً من المكونات التي لم تقومي بتجربتها من قبل، وحاولي أن تأكلي أطعمة طازجة كاملة قدر الإمكان، حتى عندما لا يسمح الوقت بتناول وجبة مطبوخة في المنزل، وقومي بإلقاء نظرة على المكونات الموجودة في الأطعمة المعلبة التي تشترينها من المتجر.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

