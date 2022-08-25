الوكيل الإخباري - البابايا من الفواكه التي لها مذاق مميز وبها الكثير من العناصر الغذائية مما يجعلها مفيدة للصحة إليكم فوائد وأضرار فاكهة البابايا.

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البابايا واحدة من أجمل الفواكه الاستوائية التي لها قيمة غذائية عالية مما يجعلها مفيدة للقلب وللقولون وغيرها من الفوائد، ولهذا دائما ما ينصح بتناولها، في التقرير التالي إليكم فوائد فاكهة البابايا وأضرارها الصحية.

فوائد البابايا للرجيم:





- البابايا من الفواكه التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون مما يجعلها جيدة لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن.

- تساعد على الشعور بالشبع بفضل الألياف.

- تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم أثناء اتباع الرجيم.

- تنظيم عملية الهضم والتي تعتبر من الأمور الضرورية عند إنقاص الوزن والتقليل من الشعور بالغثيان.

- بسبب احتواء البابايا على البوتاسيوم فإنه يساعد على توازن السوائل والمعادن في الجسم عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

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