ما هي أسباب الدوخة أثناء الرجيم

الوكيل الإخباري - في مجال التغذية، النظام الغذائي هو مجموع الأغذية التي يستهلكها الشخص أو أي كائن حي آخر. وغالباً ما تكون العادات الغذائية، قرارات شخصية يتخذها الشخص أو تحددها الثقافة عند اختيار الأطعمة التي سيتم تناولها.





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أما كلمة الحمية أو الرجيم، فتحمل في طياتها استخدام كميات محددة من الغذاء للحفاظ على الصحة أو لإدارة الوزن (وغالباً ما يتصل الإثنان ببعضهما). والخيارات الغذائية الفردية قد تكون صحية أو غير صحية، وتتطلب التغذية السليمة البلع السليم، وعلى نفس القدر من الأهمية، امتصاص الفيتامينات والمعادن والطاقة الغذائية في شكل كربوهيدرات، وبروتينات، ودهون. فيما تلعب العادات والإختيارات الغذائية دوراً هاماً في الصحة والمرض.





وبالإجمال، يتسبب انخفاض ضغط الدم ومستويات السكر بالجسم جراء الرجيم بالدوخة، إضافة للأسباب الأخرى التالية:



تقليل عدد السعرات الحرارية: إن لجوء البعض لتقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة يومياً، يمكن أن يُسبب الدوخة والتعب. إذ أن الجسم يعمد لاستخدام السعرات الحرارية كنوع من الطاقة، وفي حال لم يحصل الجسم على كمية كافية من هذه السعرات، فإنه سيتحول لمخزون الجليكوجين والدهون بغية الحصول على الطاقة. وبعد انتهاء هذا المخزون، يبدأ الجسم بالشعور بالضعف والدوخة.



انخفاض مستوى سكر الدم: يؤدي تخطي الوجبات أو عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات أو تجنب هذا المصدر المهم للطاقة والنشاط أثناء الرجيم، قد يُصاب الإنسان بانخفاض سكر الدم أو نقصه بشكل حاد، مسبباً الدوخة. وتشير التقارير الطبية إلى أن انخفاض مستوى السكر بالدم لأقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر، قد يؤدي إلى الدوخة والإرهاق والصداع والضعف والقلق وزيادة نبضات القلب.

قلة شرب الماء: يتكون جسمك عزيزتي من حوالي 60% من الماء، وتقوم المياه في الجسم بمجموعة متنوعة من الوظائف، منها التفاعلات الكيميائية التي تزودك بالطاقة لتجري داخل الخلايا. فإذا كنت لا تشربين كمية كافية من الماء أثناء الرجيم، يمكن لهذا الأمر أن يزيد من شعورك بالتعب والدوار والدوخة. كما أن قلة شرب الماء أثناء الرجيم قد تتسبب بالصداع وتشنجات العضلات وجفاف الفم وزيادة العطش. وتزداد أهمية شرب الماء بكميات أكبر عند ممارسة التمارين الرياضية، كونك تفقدين جزء من هذا الماء من جراء التعرق.

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