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الإثنين، 27-06-2022 12:27 م

فوائد الثوم: من معالجة نزلات البرد إلى محاربة السرطان

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الوكيل الإخباري - للثوم مع البشرية قصة تمتد لأكثر من خمسة آلاف سنة، ولا شك في أن فوائد الثوم لها أثر كبير على من يستخدمه، فقد عرفه المصريون والصينيون القدماء، ومن ثم انتقل للشعوب العربية والغربية، ومن المرجح أن الرياضيين الأولمبيين في اليونان القديمة قد استخدموه، نظراً لدوره في تحسين الأداء الرياضي، فهو كنز مثالي من الفوائد الصحية.

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ونظراً لأهميته، يدخل الثوم في سلسلة من الفوائد الصحية والعلاجية، التي أثبتتها الدراسات العلمية، ومن أبرزها:

1. مفيد للمصابين بالزكام:
أشارت دراسة، أجريت في أميركا، إلى أن الاستخدام الوقائي للثوم يمكن أن يقلل تكرار حالات الزكام عند البالغين، لكنه لا يملك تأثيراً على طول فترة ظهور الأعراض عند بدء الإصابة.

 

2. مهم في مقاومة السرطانات:
حسب المعهد الوطني للسرطان: يظهر العديد من الدراسات السكانية وجود ارتباط بين زيادة تناول الثوم، وتقليل خطر الإصابة بسرطانات معينة، بما في ذلك سرطانات المعدة والقولون والمريء والبنكرياس والثدي، وبالنسبة لسرطان القولون والمستقيم والمعدة، قد كان ازدياد استهلاك الثوم يحد من خطر الإصابة بالسرطان.

 

3. يحمي من أمراض القلب:

 يستخدم الثوم اليوم على نطاق واسع في الحالات المرتبطة بالدورة الدموية والقلب، بما في ذلك: تصلب الشريين، والنوبات القلبية، ومرض القلب التاجي، حيث وجد أن أحد مكونات زيت الثوم، الذي يسمى "Diallyl trisulfide"، يساعد في وقاية القلب أثناء العمليات الجراحية، وبعد حدوث الذبحات القلبية.

 

4. يساهم في ضبط الكوليسترول وضغط الدم:
خلصت دراسة، قام بها باحثون في جامعة أنقرة بتركيا، للتأكد من فوائد الثوم، إلى أن المكملات المستخلصة من الثوم تخفض مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون ارتفاعهما.

 

5. مهم كمضاد حيوي طبيعي:
أشارت دراسة أميركية إلى أن زيت الثوم كان أكثر فاعلية في محاربة الجراثيم المسببة للالتهابات المعوية بمعدل 100 ضعف، مقارنةً بغيره من المضادات الشائعة.

 

زهرة الخليج

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