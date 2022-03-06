فوائد السمسم الأبيض الصحية غير متوقعة

الوكيل الإخباري - ينمو نبات السمسم في الأجزاء الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، يزرع لبذوره الصالحة للأكل، إذ يعدّ إضافة لعديد من الأطباق الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

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ينتج نبات السمسم البذور التي تحتوي على البروتين، الألياف، الدهون الصحية، الكالسيوم، فيتامين B، فيتامينE ومضادات الأكسدة. تتعدّد فوائده للصحة والجمال، إذ يحمي من أمراض القلب، السكري، التهاب المفاصل، الشيب المبكر ومفيد لنمو الشعر. كما تعتبر بذور السمسم غنيّة بالزيوت الطبيعية التي يعمل العديد منها كمضادات هامّة للأكسدة، بل إن العديد من الدراسات ربطت بين السمسم والمركّبات التي يحتويها وبين مكافحة السرطان.

فوائد السمسم الأبيض الصحية، تتحدث الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ"سيدتي نت" عنها في المقال الآتي:

فوائد السمسم الأبيض في الوقاية من السرطان

يحتوي السمسم الأبيض على نسبة عالية من فيتامين E وفيتامين K والمغنيسيوم؛ وهذه العناصر جميعها تملك خصائص هامّة في مكافحة الأورام السرطانية.



فوائد السمسم الأبيض والسكر في الدم

يحتوي السمسم الأبيض على مركّبات هامة مثل المغنيسيوم الذي يساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري، كما يقلّل من حدّة أعراض المرض لدى المصابات. إن تناول السمسم الأبيض مع بعض أدوية علاج مرض السكري يزيد من فاعليتها، ويؤثر بشكل إيجابي على العلاج.



فوائد السمسم الأبيض وصحة العظام

إن وجود كمية كبيرة جداً من المعادن الهامة في السمسم جعلته ذا مكانة عالية في تعزيز صحة العظام. لذلك، ينصح بتناوله في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو حتى بالكسور.

فوائد السمسم الأبيض وتوازن الهرمونات في الجسم

أشارت العديد من الدراسات إلى قدرة السمسم الأبيض على إعادة توازن بعض الهرمونات في الجسم، وهي أحد فوائد السمسم للنساء بشكل خاص بعد بلوغهن سن اليأس. وبسبب غنى بذور السمسم بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية الهامة، تعتبر بذور هامة أثناء الحمل للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية الهامة لها.



فوائد السمسم الأبيض وحرق الدهون

أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم الأبيض تحتوي على مركّبات خاصة قد يكون لها دوراً هاماً في تعزيز حرق الدهون في الجسم، كما أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وملء المعدة لوقت أطول.



فوائد السمسم الأبيض وصحة الشعر

من فوائد السمسم الأبيض تعزيز صحة الشعر، وذلك لاحتوائه على مركّبات نباتية هامة، حيث يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم على الحماية من الشيب المبكر، ويزيد من نمو الشعر. كما أن غنى زيت السمسم بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية جعله مساعداً جيداً في إعادة اللمعان المفقود للشعر الباهت.

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