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الخميس، 08-09-2022 12:57 م

فوائد الكرياتين أثناء التنشيف

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الوكيل الإخباري - فترات التنشيف هي ممارسة شائعة بين منافسي اللياقة البدنية وكمال الأجسام، تعتمد على تقييد تناول السعرات الحرارية لخفض الدهون في الجسم، حتى يبدو نحيفاً قدر الإمكان في يوم المنافسة.

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ونظراً لما يواجهه الكثيرون من صعوبة في الحفاظ على عضلاتهم أثناء اتباع أنواع الريجيم المختلفة لفقدان دهون الجسم، يُنصح باتباع بعض الأساليب الفعالة للحفاظ على عضلات الجسم، حيث تشير الدراسات إلى أن 0.5 إلى 1 في المائة من فقدان دهون الجسم أسبوعياً هو الأكثر أماناً للحفاظ على العضلات أثناء فقدان الدهون.

 

يمكن أن يساعد الكرياتين على دعم وحماية عضلاتك أثناء التنشيف عن طريق إدخال الماء إليها، مما يساعد على تعزيز ألياف العضلات والحفاظ عليها من التلف، وهذا هو سبب أهمية شرب الكثير من الماء أثناء التنشيف، حيث يحمي العضلات من الانهيار أو الإصابة بالجفاف.
وجدت إحدى الدراسات أن 4 أسابيع من التدريب المكثف خلال مرحلة التنشيف مع مكملات الكرياتين يحسِّن نسبة الدهون في الجسم، وقوة العضلات، وأداء الطاقة، كما وجدت دراسات أخرى من مصادر موثوقة أن مكملات الكرياتين يمكن أن تزيد من القدرة على التحمل دون التأثير على كتلة الدهون.

 

سيدتي 

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