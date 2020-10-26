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الإثنين، 26-10-2020 01:00 م

فوائد سحرية لتناول القرفة يوميا

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الوكيل الاخباري - قالت خبيرة متخصصة بالتغذية إن القرفة تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان وتقوية جهاز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم.

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وقالت: "القرفة غنية بمضادات الأكسدة لاحتوائها على مادة البوليفينول، إنها تحمي جسم الإنسان من الأكسدة، مما يعني أنها وسيلة جيدة للوقاية من السرطان".

 

كما أوضحت الخبيرة أن القرفة لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات وتعزز المناعة بسبب مركبات الفلافونويد.


ومن فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، هذه الخاصية تجعل من القرفة غذاء فاعلا في التقليل من أعراض الالتهابات، كما أكدت أن شرب القرفة يوميًا بشكل روتيني يمكن أن يفيد صحة القلب بشكل كبير، حيث ثبت أن القرفة تقلل عدد من عوامل الخطر التي قد تسبب الإصابة بأمراض القلب فهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وقد تزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول المفيد، مما يساعد على منع تراكم الكوليسترول الفائض في الشرايين.

 

شاشة نيوز

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