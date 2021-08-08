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الأحد، 08-08-2021 10:00 م

فوائد صحية لعشبة السنامكي

فوائد_وأضرار_عشبة_السنامكي


الوكيل الإخباري - عشبة السنامكي هي في الأصل نبات مزهر ينتمي إلى عائلة البقوليات، وقد استخدمت أوراقها منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي كمليّن طبيعي، وذلك بسبب احتوائها على مركبات الجليكوسيدات التي تساهم بشكل كبير في الحدّ من الإمساك، بالإضافة إلى أنها تتوافر في متاجر الأغذية الصحية على شكل كبسولات وأكياس صغيرة تشبه أكياس الشاي أو زيوت عطرية.

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فوائد صحية منوّعة لعشبة السنامكي:

- تكافح هذه العشبة الفيروسات والفطريات باعتبارها من المضادات الحيوية الطبيعية.
- تعالج الالتهابات وتخفِّف آلام المفاصل والروماتيزم.
- تليِّن الأمعاء، تكافح سرطان القولون والمستقيم وتنظّف القولون من السموم.
- تحسِّن وظائف الكبد والمرارة، تنظِّف الكلى والمسالك البولية وتدرُّ البول.
- تخفف حدّة الالتهابات الصدرية والربو وتطرد البلغم.
- تعالج الصداع والصداع النصفي والتشنجات العصبية عند مرضى الصرع.
- تعالج البثور والحكَّة وقروح الفم.
-تدخل عشبة السنامكي في علاج الأعراض التابعة لحالات الإجهاض .
-تدخل عشبة السنامكي في علاج بعض التهابات المفاصل الناتجة عن الحمل والولادة.

 

المصدر - سيدتي

 




 

 


 

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