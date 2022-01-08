فوائد صحية منوعة لتناول زيت الزيتون على الريق

الوكيل الإخباري - لتناول زيت الزيتون على الريق العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وينبع ذلك من القيم الغذائية الخاصة بهذا العنصر الغذائي، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية، الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

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فوائد صحية منوّعة لتناول زيت الزيتون على الريق:





- حماية القلب والشرايين.

- خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.

- تقليل خطر الإصابة بالالتهابات.

- ضبط مستويات السكر في الدم.

- تعزيز صحة الدماغ.

-تقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

- تعزيز كثافة العظام.

- تقليل التهاب المفاصل وتورّمها.

- المساهمة في علاج القلق والاكتئاب.

- التقليل من الأعراض المزعجة لمتلازمة الحيض.

- تعزيز قدرات الدماغ على التفكير والتحليل والفهم والتذكّر، وبالتالي الوقاية من الزهايمر، والعمل على منع أو إبطاء تقدّم المرض من خلال إزالة الترسّبات التي تسبّب المرض من خلايا الدماغ.

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