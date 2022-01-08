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السبت، 08-01-2022 04:04 م

فوائد صحية منوعة لتناول زيت الزيتون على الريق

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الوكيل الإخباري - لتناول زيت الزيتون على الريق العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وينبع ذلك من القيم الغذائية الخاصة بهذا العنصر الغذائي، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية، الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

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فوائد صحية منوّعة لتناول زيت الزيتون على الريق:

- حماية القلب والشرايين.
- خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.
- تقليل خطر الإصابة بالالتهابات.
- ضبط مستويات السكر في الدم.
- تعزيز صحة الدماغ.
-تقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.
- تعزيز كثافة العظام.
- تقليل التهاب المفاصل وتورّمها.
- المساهمة في علاج القلق والاكتئاب.
- التقليل من الأعراض المزعجة لمتلازمة الحيض.
- تعزيز قدرات الدماغ على التفكير والتحليل والفهم والتذكّر، وبالتالي الوقاية من الزهايمر، والعمل على منع أو إبطاء تقدّم المرض من خلال إزالة الترسّبات التي تسبّب المرض من خلايا الدماغ.

 

سيدتي

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