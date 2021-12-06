فوائد علاجية للسحلب يهمك التعرف عليها

الوكيل الإخباري - السحلب هو نبات بري مزهر، وزهوره بنفسجية جميلة، ولا عجب فهو يمت بالقرابة لزهور الأوركيد، ضمن العائلة النباتية التي تعرف بالسحلبيات، والسحلب (salep) هي التسمية التركية التي يُعتقد أنها جاءت من "ثعلب" العربية.

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وترتبط شعبية السحلب – بالإضافة إلى كون شربه طريقة ممتازة للتدفئة في برد الشتاء - بالسمعة الطبية والصحية للنبات، والتي أثبتت الدراسات الحديثة صدقها في نواحٍ عديدة، ومنها على سبيل المثال:

1. السحلب يعالج أمراض الكبد

فقد أثبتت دراسة أجريت عام 2015 أن مستخلص السحلب له تأثير خافض لإنزيمات الكبد، مما يؤهله للانضمام إلى التركيبات الدوائية المستخدمة لحماية الكبد.

2. السحلب مادة مضادة للأكسدة

في دراسة حديثة – عام 2017 – ظهر أن السحلب له خواص مضادة للأكسدة، والتأكسد في الكيمياء الحيوية هو تفاعل يقوم بتحويل إلكترونات مادة معينة إلى عوامل مؤكسدة متلفة لخلايا الجسم، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تحمي بشكل عام من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



3. السحلب يقلل من الانتفاخ وعسر الهضم

حيث يحسن السحلب من وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام لما يحتويه من مواد مخاطية، وله تأثير ملطف ممتد من المريء (حيث يستخدم في تلطيف آلام الارتجاع المريئي) إلى الأمعاء.



4. السحلب يخفف ويساعد في علاج الإسهال

فالسحلب يعمل على تنظيم حركة القناة الهضمية.

5. السحلب يقلل من نوبات السعال

للسحلب خواص طاردة للبلغم، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص في علاج السعال، وتلطيف أعراض البرد.



6. السحلب يقلل من مشاكل البشرة

فخواص السحلب القابضة تحافظ على نضارة الجلد، وتحمي من ظهور الطفح والبثور.



7. السحلب يقلل من التوتر

السحلب مشروب مهدئ للجسم وللنفس بشكل عام، ولهذا فقد استُعمل كمقوي للجهاز العصبي ومهدئ للتوتر والضغط النفسي.

المصدر - صحتك

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