فوائد غير متوقعة لـ فاكهة الكاكا.. ستدفعك لتناولها يومياً

الوكيل الإخباري _ تعد الكاكا من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تتمتع به من فوائد صحية بالاضافة لطعمها اللذيذ ،تعرف على فوائد تناول الكاكا :
فوائد الكاكا على الريق
- غنية بالمواد المغذية المعززة للصحة و المناعة مثل الفيتامينات والمعادن و مضادات الأكسدة .
-تساعد على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول
- تعمل على تنشيط الجهاز المناعي
-الوقاية من السرطانات
-مضادة للسرطانات
-تحمى من الأمراض المزمنة ، خاصة أمراض القلب.
-تقلل من أزمات الربو خاصة مع المجهود أو الرياضة أو النشاط البدني .
-تقوي جهاز المناعة وتحمى الشعر من التساقط
– تقوى المناعة وتنقى الجسم من السموم .
– تحافظ على صحة العين.
– رفع كفاءة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ.
– الحفاظ على صحة القلب
المصدر : الامارات نيوز
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