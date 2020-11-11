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الأربعاء، 11-11-2020 08:55 ص

فوائد غير متوقعة لـ فاكهة الكاكا.. ستدفعك لتناولها يومياً

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الوكيل الإخباري _ تعد الكاكا من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تتمتع به من فوائد صحية بالاضافة لطعمها اللذيذ ،تعرف على فوائد  تناول الكاكا :

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فوائد الكاكا على الريق
- غنية بالمواد المغذية المعززة للصحة و المناعة مثل الفيتامينات والمعادن و مضادات الأكسدة .

-تساعد على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول
- تعمل على تنشيط الجهاز المناعي
-الوقاية من السرطانات
-مضادة للسرطانات
-تحمى من الأمراض المزمنة ، خاصة أمراض القلب.
-تقلل من أزمات الربو خاصة مع المجهود أو الرياضة أو النشاط البدني .
-تقوي جهاز المناعة وتحمى الشعر من التساقط
– تقوى المناعة وتنقى الجسم من السموم .
– تحافظ على صحة العين.
– رفع كفاءة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ.
– الحفاظ على صحة القلب

 

المصدر : الامارات نيوز 

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