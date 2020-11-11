فوائد غير متوقعة لـ فاكهة الكاكا.. ستدفعك لتناولها يومياً

الوكيل الإخباري _ تعد الكاكا من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تتمتع به من فوائد صحية بالاضافة لطعمها اللذيذ ،تعرف على فوائد تناول الكاكا :

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فوائد الكاكا على الريق

- غنية بالمواد المغذية المعززة للصحة و المناعة مثل الفيتامينات والمعادن و مضادات الأكسدة .

-تساعد على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول

- تعمل على تنشيط الجهاز المناعي

-الوقاية من السرطانات

-مضادة للسرطانات

-تحمى من الأمراض المزمنة ، خاصة أمراض القلب.

-تقلل من أزمات الربو خاصة مع المجهود أو الرياضة أو النشاط البدني .

-تقوي جهاز المناعة وتحمى الشعر من التساقط

– تقوى المناعة وتنقى الجسم من السموم .

– تحافظ على صحة العين.

– رفع كفاءة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ.

– الحفاظ على صحة القلب

المصدر : الامارات نيوز

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