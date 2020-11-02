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الإثنين، 02-11-2020 01:13 م

فوائد غير متوقعة للبابونج تكشف لأول مرة!

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الوكيل الاخباري - اكتشف علماء مادة يمكنها كبت متلازمة داون أثناء فترة نمو الطفل داخل الرحم، وفقا للباحثين، هذه المادة هي أبيجينين، وهي من بين أشياء أخرى توجد في أزهار البابونج تساعد في العملية.

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وتمكن العلماء من اكتشاف هذه الخاصية من الأبجينين من خلال التجارب على الفئران الحوامل، عن طريق إضافتها إلى طعامهم.


كما يساعد البابونج على التخفيف من أعراض القلق، وأشارت دراسةٌ من جامعة بنسيلفانيا عام 2016 أجريت على على 179 شخصاً مُصاباً بهذا الاضطراب وتمَّ إعطاء مجموعة منهم 1500 مليغرامٍ من مستخلص البابونج خلال 8 أسابيع، ممّا سبب انخفاضاً ملحوظاً في أعراض اضطراب القلق العام.


وأثبتت الدراسة أنَّ أحد المنتجات المحتوية على البابونج الألماني تقلل البكاء عند الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية ويعانون من المغص، وذلك عند أخذهم له مرتين يومياً لمدة أسبوع واحد.

 

شاشة نيوز

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