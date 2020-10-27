الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 04:11 م

دواء جديد للتخلص من الشخير

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الوكيل الاخباري - طور علماء أمريكيون عقاراً جديداً يتم تناوله قبل اللجوء إلى الفراش، يمكن أن يوقف الشخير إلى الأبد.

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حيث يخفف هذا العقار من أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي الذي يصيب الكثير من الأشخاص حول العالم، ويسبب الشخير الشديد، وفي بعض الأحيان توقف التنفس.


وتشير النتائج الأولية من التجارب السريرية إلى أن الحبوب الجديدة قد تخفف من هذه المشاكل بنسبة تصل إلى 74%.


ويمكن أن يصيب انقطاع النفس الانسدادي الرجال والنساء على حد سواء ولكنه أكثر شيوعاً لدى الرجال فوق سن الأربعين، وفي الكثير من الأحيان تكون السمنة السبب الرئيسي وراء الإصابة به.


تحتوي الحبوب الجديدة التي أطلق عليها اسم AD109 ، على نوعين من الأدوية الحالية. الأول، أتوموكسيتين، وهو دواء موجود منذ ما يقرب من 20 عامًا ويستخدم على نطاق واسع لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) عند الأطفال، عن طريق زيادة مستويات مادة كيميائية في الدماغ تسمى نورأدرينالين، مما يساعد على تحسين التركيز.


يعتقد العلماء الذين يطورون الحبوب الجديدة أن النورأدرينالين يحفز أيضًا إطلاق الخلايا العصبية الحركية، والتي تحافظ على عضلات مجرى الهواء في حالة جيدة، مما يقلل من خطر "انهيارها" أثناء النوم.


الدواء الآخر، أوكسي بوتينين، يوصف عادة للمرضى الذين يعانون من سلس البول، والذي يعمل عن طريق تقليل التشنجات في العضلات التي تتحكم في المثانة.


في الحلق والمجرى الهوائي، يعمل الأوكسي بوتنين على المستقبلات التي تجعل العضلات التي تتحكم في اللسان تتقلص، وتقوم بتثبيت اللسان في مكانه بشكل فعال، بدلاً من سد الحلق والتسبب في الشخير.


وقد قامت شركة أمريكية تدعى أبنميد، بدمج هذين الدوائين في كبسولة واحدة وبدأت بإعداد تجربة سريرية لهما.


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