أسرع الطرق المنزلية لخفض الحرارة طبيعياً

الوكيل الاخباري - مع اقتراب فصل الشتاء تكثر حالات الإنفلونزا الموسمية حيث يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من هذه العدوى، ويعتبر ارتفاع درجة الحرارة من أبرز أعراضها حيث من الممكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق استخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة.

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يمكنك الاستعانة بالزعتر الذي يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا وبزهور الزيزفون التي يساعد الجسم على افراز العرق واخراج السموم كما يمكن الاستفادة من زهور البابونج التي تحارب البكتيريا الضارة أيضاً.



ويحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى توفير 10 غ من هذه المكونات مع كوب من الماء المغلي وتضاف الأعشاب إلى الماء وتترك لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ومن الضروري في هذه الحالة تناول من 3 إلى 5 أكواب من الخلاصة يومياً.



ولأخذ المزيد من الفائدة يمكنك ان تضيف إلى الوصفة بضع شرحات من الزنجبيل الذي يحتوي على مكونات تعمل على تعزيز قدرات الجسم الدفاعية، مع تطبيق منشفة مبللة بالماء البارد على أماكن تنظيم الحرارة مثل الجمجمة والوجه.

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