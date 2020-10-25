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الأحد، 25-10-2020 01:11 م

فوائد لا تتوقعها لـ العدس الأصفر

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الوكيل الإخباري _ يعد العدس الاصفر من اكثر البقوليات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص خاصة في فصل الصيف نظرا لما يقدمه من فوائد لصحة الجسم حيث انه يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والبروتينات ، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها العدس الاصفر لصحة جسمك :

- يعمل على تقوية عضلات القلب وحمايته من تصلب الشرايين .

- يساعد على الشعور بالشبع وبالتالي يساعد على انقاص الوزن.

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- يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بالفيروسات والعدوى.

- يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من التقرحات والاضطرابات الهضمية.


- الحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان "القولون، المعدة، البروستاتا، الدم" .

 

المصدر : اليوم السابع 

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