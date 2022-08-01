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الإثنين، 01-08-2022 03:06 م

فوائد متعددة لزيت السمسم

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الوكيل الإخباري - يعد زيت السمسم عبارة عن زيت مستخلص من نبات السمسم، وهو طبيعي له العديد من الاستخدامات والفوائد الصحية، فضلاً عن نكهته الرائعة في الوجبات الغذائية.

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فوائد مدهشة عند استخدام زيت السمسم

1.مليء بالدهون الصحية
2. تدليك القدم قبل النوم
3. زيت السمسم مفيد لصحة الأسنان
4. دفعة قوية للبشرة والعظام
5. التقليل من الإصابة بالإمساك
6.شعر لامع وممتلئ
7.زيت السمسم لعلاج الكحة

8. مصدر جيد للكالسيوم

 

الرواية 

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