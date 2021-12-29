الوكيل الإخباري - "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هو أصدق قول مختصر حول أهمية الماء ودورها الحيوي في إحياء كل شيء، بدء من الإنسان وكافة مخلوقات الأرض، وصولاً إلى النبات والأشجار وغيرها.





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ويُعرف الماء بأنه مادة كيميائية تتكون من عنصري الهيدروجين والأكسجين، ويتواجد الماء في الطبيعة بالحالة السائلة، أو الصلبة، أو الغازية، فيما تكون حالته الطبيعية سائلة عند درجة حرارة الغرفة دون طعم أو رائحة.





فوائد مذهلة لشرب الماء عند الإستيقاظ من النوم





إحساس عامر بالخفة والإنتعاش

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تحدثت عن فوائد شرب الماء على معدة خاوية صباحاً، ونتائج تجربة الصحفية أكدت هذه النتائج. فقد أكدت أنها بدأت بالشعور بالإنتعاش وخفة الوزن بعد شهر من شرب الماء فور الإستيقاظ من النوم، واصفة الأمر كما لو أن "الجسم كان يزيل السموم بسهولة أكبر."

شرب الماء صباحاً وإنقاص الوزن

هذه الراحة والإنتعاش والخفة وعدم تناول الكثير من الطعام يومياً، ساعد الصحفية على خسارة الوزن بسبب تراجع الشعور بالجوع، كما أن عملية الهضم لديها لم تعد بطيئة أو ثقيلة. فيما شهد مستوى الطاقة لديها ارتفاعاً غير مسبوق، ما حفزها على ممارسة الرياضة بشكل أكبر.





حسن البشرة بفضل شرب الماء عند الإستيقاظ من النوم

ليست المتاعب الصحية وزيادة الوزن والشراهة على تناول الطعام، هي الوحيدة التي نجحت الصحفية في تجاوزها عقب تجربتها لشرب الماء فور الإستيقاظ من النوم على مدار شهر كامل. بل أن هذه العادة عادت عليها بالفائدة لجهة تحسين مظهر بشرتها.

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