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الخميس، 10-12-2020 11:00 ص

فوائد مذهلة للصبار.. يعالج 5 مشكلات صحية

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الوكيل الاخباري - كشفت الدراسات الحديثة احتواء نبتة الصبار على العديد من الفوائد المذهلة، لذلك يدخل في الصناعات التجميلية والمراهم الموضوعية.

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وأفاد تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، أن الهلام الموجود بداخل الصبار ويعرف بجل الصبار، والعصارة اللبنية المعروفة باسم "اللاتكس الصفراء"، تدخل في صناعة الملينات.

 

* ويمكن استخدام الصبار في علاج الكثير من المشكلات الصحية، منها:
- الحروق:
تحتوي بعض الكريمات المرطبة للجلد والتي تساعد على بنائه مرة أخرى على جل الصبار، وبسبب الصبار الموجود بها فإنها تساهم في التئام الجروح الناتجة عن الحروق بشكل أسرع.


- حب الشباب:
استخدام جل الصبار بوضعه على الوجه، مرتين في اليوم، صباحا ومساء، يسهم في تقليل ظهور حب الشباب وزيادة فعالية العلاجات الدوائية.


- الصدفية:
تساعد عصارة الصبار "اللاتكس" في تخفيف حدة تلك الأعراض لدى المصابين بمرض الصدفية، بدرجات من خفيفة إلى متوسطة.


- الهربس:
دهن المنطقة المصابة بالهربس، بواسطة الكريمات التي تحتوي على عصارة الصبار، يحسن من فرص الشفاء بسرعة.


- الإمساك:
يدخل لاتكس الصبار في صناعة الملينات، لأنه يحسن حركة الأمعاء والتخلص من تشنجات الجهاز الهضمي، لكن ليس من الواضح استخدام لاتكس الصبار فمويا، في علاج الإمساك.

سبوتنيك

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