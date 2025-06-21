القاضي منصور الطوالبة عضوا في هيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن فوز الدكتور الطوالبة يُعد تأكيدًا على مكانة الأردن ودورها الفاعل في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، مُشيدًا بدور اللجنة في تفعيل آليات ومنظومة حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
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