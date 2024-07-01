فوائد وقائية للكالسيوم والزنك قبل الحمل

الوكيل الإخباري- أفاد بحث جديد بأن النساء اللاتي تناولن كميات أكبر من الكالسيوم والزنك في الأشهر الـ3 التي سبقت الحمل يكن أقل عرضة بشكل كبير للإصابة بأضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مقارنة بمن تناولن كميات أقل من هذه المعادن الأساسية.

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وتسلط النتائج الضوء على أهمية التركيز على التغذية قبل الحمل، وليس فقط أثناءه، لتعزيز الحمل الصحي.



ووفقًا لـ"مديكال إكسبريس"، عُرضت نتائج البحث خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية الذي بدأ في 29 يونيو (حزيران) في شيكاغو ويختتم أعماله غدًا الثلاثاء.



وقال الدكتور ليبينغ لو، الذي أجرى البحث في جامعة كولومبيا: "تؤكد نتائجنا على أهمية تناول الكالسيوم والزنك في النظام الغذائي قبل الحمل في تقليل خطر الإصابة بأضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل".



ويمكن الحصول على هذين المعدنين سواء من خلال التغذية أو المكملات الغذائية.



تسمم الحمل

ويعتبر تسمم الحمل من الاضطرابات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ويفيد البحث الجديد بإمكانية تعديل العوامل المسببة له من خلال التغذية.



وتتوافق النتائج مع دراسات أخرى ربطت بين تناول كميات أكبر من المعدنين وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بارتفاع ضغط الدم خارج الحمل.



ومن المعروف أن الكالسيوم والزنك يلعبان دورًا مهمًا في العمليات الأيضية المرتبطة بالحفاظ على صحة الأوعية الدموية، مما يوفر تفسيرًا بيولوجيًا لفكرة أن هذه المعادن يمكن أن تساعد في منع اضطرابات ضغط الدم.



وتحث التوصيات الطبية النساء في سن الإنجاب على استهلاك 1000 ملغ من الكالسيوم و8 ملغ من الزنك يوميًا.



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