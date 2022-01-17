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الإثنين، 17-01-2022 02:06 م

فيتامين يساعد على إطالة أمد الشباب

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الوكيل الإخباري - أكدت طبيبة مختصة في أمراض الجهاز الهضمي، إن مجموعة فيتامينات B وخاصة فيتامين B2، تساعد كثيرا في الحفاظ على حيوية البشرة وشعر الرأس.

وأشارت الطبيبة يلينا تيولبينا إلى أنه مع تقدم العمر، يصبح من الصعب على الجسم امتصاص جميع المكونات الغذائية الضرورية بسهولة، وهو ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

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وأضافت: تسري جميع العمليات البيوكيميائية في أجسامنا بمشاركة فيتامين B وبما في ذلك فيتامين B2 أو ريبوفلامين. وخلال ذلك يتلخص الدور الرئيس لفيتامين B2، في تنشيط فيتامينات B الأخرى: B6 ، B9 (حمض الفوليك) وفيتامين B12 ، التي لا يمكنها العمل بدونه.

ووفقا للطبيبة، غالبا ما يحدث نقص فيتامين B2 بسبب المجهود البدني الشديد وفقر الدم وأمراض الجهاز الهضمي أو الغدة الدرقية. ولكن فقط بواسطة التحليل المخبري، يمكن تحديد هل يحتاج هذا الشخص إلى فيتامين B2.

ونصحت الطبيبة، بالحصول على فيتامين B2، في حال وجود نقص فيه، عن طريق تناول الأدوية الأحادية التي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الصحة وإطالة أمد الشباب.

 

البيان 

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