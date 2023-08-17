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الخميس، 17-08-2023 06:41 ص

قد يسبب الوفاة .. تحذير من شرب الماء بهذه الطريقة

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الوكيل الاخباري - أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شرب الماء في فصل الصيف أمر في غاية الأهمية، ولكن يجب ألا تزيد أو تقل الكمية المستهلكة منه عن احتياجات الجسم.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن قلة شرب الماء في الصيف من العادات الخاطئة التي يرتكبها بعض الأشخاص.
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن عدم شرب ما يكفي من الماء في الصيف يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، لعدم تعويض الجسم بالسوائل التي يفقدها أثناء التعرق.


وأوضح أن أضرار قلة شرب الماء تصبح أكثر خطورة في بعض الحالات، مثل الإصابة بأمراض الكلى وتناول مدرات البول لأغراض علاجية.


وحذر موافي من الإفراط في الماء، مؤكدًا أن الأضرار الناجمة عن تناوله بكميات كبيرة لا تقل خطورة عن شرب بشكل غير كافٍ، بل قد تصل إلى حد الموت.


وكشف أن الإفراط في الماء يُحدِث اضطرابًا في مستويات المعادن بالجسم، حيث يؤدي إلى نقص الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم عن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى الخلل الذي يسببه للهيموجلوبين وسكر الدم.

وفي نهاية حديثه، أشار إلى أن الكمية التي يحتاجها الشخص السليم من الماء في اليوم، للحفاظ على ترطيب جسده دون الإصابة بأي أضرار، تتراوح من 3 إلى 5 لترًا.

 

الكونسلتو



 




 

 


 

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