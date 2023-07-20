الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع قياسي على أسعار القمح عالمياً

مصدر يكشف موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر

تنويه امني لمستخدمي الطريق الصحراوي

اصابتان بحادثي دهس في عمان

حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

بيان هام حول قرار رفع الأجور الطبية في الأردن

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها في البحر الميت ليلة أمس

للمقبلين على البناء.. تعرف على الأسعار الجديدة لحديد التسليح والاسمنت الأسود في الأردن

تقرير يكشف: هذه التكلفة يحتاجها الفرد الواحد شهرياً للعيش في عمّان

16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن

الخميس، 20-07-2023 07:15 ص

تحذير من نقص الصوديوم .. علامة على هذا المرض

ز


الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من انخفاض مستويات معدن الصوديوم في الدم، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير.

اضافة اعلان


وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض الخطير الذي يكشف عنه نقص الصوديوم بالدم هو "قصور نشاط الغدة الكظرية".
وأضاف أن الغدة الكظرية يقع موضعها في الجسم فوق الكلى، موضحًا أنها مسؤولة عن إنتاج هرمون الكورتيزون، الذي يساهم بدوره في الحفاظ على توازن نسبة الصوديوم في الدم.

وأوضح أن الغدة الكظرية المصابة بقصور في النشاط تواجه صعوبة كبيرة في إنتاج هرمون الكورتيزول بصورة طبيعية، مما يؤدي إلى نقص الصوديوم بالدم.
وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الشعور بالإعياء من الأعراض التي تدل على انخفاض الصوديوم عن المعدل الطبيعي بمجرى الدم.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
15903-الاجهاد-الحرارى

3 عوامل خطر تزيد من فرصة الاصابة بالاجهاد الحراري

d969da44-dfae-424e-9e49-371cf4e3efec

شراب ساخن شائع ومحبوب يعمل على تبريد الجسم في الصيف

18633026_101

طبيب عظام : المشي بهذه الطريقة مفيد جداً !

ت

3 علامات لمرض خطير يصيب العظام يمكن إغفالها بسهولة

2023719172727578EF

الإمساك المزمن يرتبط بارتفاع احتمال الخرف

d4cd97ce-4b62-4ea9-91b2-f5737f78633b

دراسة حديثة : سلوك صباحي يحد من مخاطر السكري

أخبار متعلقة
١١

طبيب يحذر من نقص هذا المعدن في الجسم

ش

هل الشوكولاتة الداكنة ترفع ضغط الدم؟

2023712174536112JZ

مكملات غذائية تتعارض مع أدوية القلب.. تعرف عليها

7777

احذر هذا العرض الغريب.. علامة على أن السموم تتسرب إلى الدم

م

أعراض نقص فيتامين د .. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

635fdb4f4236044a497beb74

فائدة غير متوقعة للقرفة