تحذير من نقص الصوديوم .. علامة على هذا المرض

الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من انخفاض مستويات معدن الصوديوم في الدم، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض الخطير الذي يكشف عنه نقص الصوديوم بالدم هو "قصور نشاط الغدة الكظرية".

وأضاف أن الغدة الكظرية يقع موضعها في الجسم فوق الكلى، موضحًا أنها مسؤولة عن إنتاج هرمون الكورتيزون، الذي يساهم بدوره في الحفاظ على توازن نسبة الصوديوم في الدم.



وأوضح أن الغدة الكظرية المصابة بقصور في النشاط تواجه صعوبة كبيرة في إنتاج هرمون الكورتيزول بصورة طبيعية، مما يؤدي إلى نقص الصوديوم بالدم.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الشعور بالإعياء من الأعراض التي تدل على انخفاض الصوديوم عن المعدل الطبيعي بمجرى الدم.

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