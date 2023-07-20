الوكيل الإخباري- ارتفاع سكر الدم لا ينتج فقط عن تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، بل يحدث أيضًا لأسباب أخرى، تؤثر على مرضى السكري والأصحاء.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب غير شائعة لارتفاع سكر الدم، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.



أسباب غير شائعة لارتفاع سكر الدم

اضافة اعلان



1- حروق الشمس

كشفت بعض الأبحاث أن الإجهاد الذي يشعر به الشخص عند الإصابة بحروق الشمس يؤدي إلى اضطراب سكر الدم، حيث يتسبب في ارتفاعه عن المعدل الطبيعي.



2- القهوة

قد تسبب القهوة ارتفاعًا في سكر الدم، حتى إن كانت غير محلاة، لأن الجلوكوز عند بعض الأشخاص أحيانًا يكون شديد الحساسية تجاه الكافيين.



3- قلة النوم

إذا كانت عدد ساعات النوم ليلًا أقل من المعدل الموصى به، سيرتفع سكر الدم بشكل ملحوظ عند الاستيقاظ صباحًا، لأن قلة النوم تجعل الجسم يستخدم هرمون الإنسولين بشكل أقل.



4- تخطي وجبة الإفطار

يعتاد بعض متبعي الدايت على تخطي وجبة الإفطار، لفقدان الوزن بشكل أسرع، دون الانتباه أن هذه العادة الخاطئة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم بعد تناول وجبتي الغداء والعشاء.



5- ظاهرة الفجر

تشهد هرمونات الجسم عند بعض الأشحاص اضطرابًا في مستوياتها صباحًا، سواء كانوا مصابين بداء السكري أم لا، مما يتسبب في ارتفاع سكر الدم.



6- الجفاف

يجب شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا، لأن نقص السوائل في الجسم تؤدي إلى الإصابة بالجفاف، الذي يعتبر من عوامل خطر ارتفاع سكر الدم.



7- رذاذ الأنف

قد يحتوي رذاذ الأنف في بعض الحالات على مواد كيميائية، تحفز الكبد على إنتاج المزيد من السكر في الدم.



8- أمراض اللثة

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بداء السكري، ويرجع السبب إلى ارتفاع مستويات سكر الدم لديهم.



وأشارت أيضًا إلى أن مرضى السكري من الفئات المعرضة للإصابة بأمراض اللثة، لأن ارتفاع سكر الدم يؤثر سلبًا على دواعم السن.

الكونسلتو الطبي