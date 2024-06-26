قد يكون مؤشرا لإصابة خطيرة.. أسباب طنين الأذن المفاجئ

الوكيل الإخباري- طنين الأذن يأتي ضمن الأعراض المصاحبة للإصابة بالبرد أو الأنفلونزا، لكن هناك بعض الأشخاص قد تتفاجئ بالإصابة بطنين الأذن، بشكل مفاجئ دون أي مقدمات، ويرجع ذلك لعدة أسباب، وقد يكون إشارة لإصابة خطيرة في الأذن ربما تؤدي لفقدان السمع بشكل كامل.

اضافة اعلان



ضعف العصب السمعي

يشكل طنين الأذن مشكلة كبيرة لدى كثير من الأشخاص، خاصة عند الإصابة به بشكل مفاجئ، وفقًا لما ذكره علاء الدين عطية استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مصر ، خلال حديثه لموقع «الوطن»: يرجع ذلك لضعف العصب السمعي، الذي يمكن أن يحدث بشكل مفاجئ للأسباب الأتية:



- ارتطام قوي بالرأس.

- عدوى فيروسية في الأذن.

- الاستماع لصوت مرتفع للغاية بشكل مستمر.

- تصلب الأذن الوسطى.

- وجود افرازات وسوائل في الأذن.



حالة نفسية سيئة

الحالة النفسية تلعب دورا مهما في الإصابة بطنين الأذن، ويرجع ذلك بسبب عدم توصيل الصوت إلى القناة السمعية بشكل طبيعي، ما يؤدي للشعور بالطنين أو التصفير في الأذن، ومن الوارد أن يشعر الشخص بالإصابة في أذن واحدة فقط.



خطورة الأمر

الشعور بطنين الأذن المفاجئ، لثوان معدودة ليس خطيرا، لكن عندما يتكرر الأمر بشكل مستمر قد يكون مؤشرا للإصابة بجلطة أو التهاب الشريان الصدغي، وحسبما ذكر «عطية» يجب زيارة طبيب عند الشعور بهذه الحالة، لتجنب المخاطر التي من ضمنها فقدان السمع.



طرق الوقاية

- تنظيف الأذن بشكل مستمر.

- الابتعاد عن الأصوات المرتفعة.

- عدم وضع السماعات لفترات طويلة في الأذن.

