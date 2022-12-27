الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وبرنت يقفز فوق 84 دولار للبرميل

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

التعامل مع 1225 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27-12-2022 01:21 م

قلة التعرض لأشعة الشمس تسبب مشاكل النوم

203140


الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن التعرض غير الكافي لأشعة الشمس أثناء النهار قد يؤدي إلى مشاكل في النوم ليلاً.

ووجدت الدراسة أن النوم المتأخر أمر شائع في أشهر الشتاء. والأمر كله يتعلق بكمية الضوء التي نحصل عليها خلال النهار.


ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، يوصي الباحثون بالخروج في شمس الصباح، حتى لو كان ذلك «لفترة قصيرة».

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Pineal Research، أجهزة قابلة للارتداء في المعصم لمتابعة أنماط النوم والتعرض للضوء لأكثر من 500 طالب في جامعة واشنطن (UW) في الولايات المتحدة من 2015 إلى 2018.

ووجد الباحثون أن الطلاب كانوا ينامون في وقت متأخر من المساء ويستيقظون في وقت متأخر من الصباح خلال فصل الشتاء، عندما تكون ساعات تعرضهم لضوء النهار في الحرم الجامعي محدودة.

وقال الدكتور دي لا إغليسيا، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن، في بيان: «أجسادنا لها ساعة يومية طبيعية تخبرنا متى ننام في الليل. وإذا لم نحصل على ما يكفي من التعرض للضوء أثناء النهار عندما تكون الشمس في الخارج، فإن ذلك يؤخر ساعتنا ويؤخر بداية النوم في الليل».

ووجد العلماء أنه بينما كان الطلاب ينامون بنفس القدر تقريباً كل ليلة بغض النظر عن الموسم. ومع ذلك في أيام الدراسة في الشتاء، كانوا يذهبون إلى الفراش مع تأخير يقدر في المتوسط بـ 35 دقيقة، ويستيقظون متأخرين بنحو 27 دقيقة من أيام الدراسة في الصيف.

وخلص الباحثون إلى أن عدم كفاية الإضاءة أثناء النهار يؤدي إلى مشاكل في الليل.

ويشرح الباحثون أن ساعة الجسم الداخلية، التي تتحكم بأوقات النوم والاستيقاظ، تعمل 24 ساعة و20 دقيقة، وتقوم يومياً بـ«معايرة» دورة الليل والنهار عن طريق المدخلات من بيئتنا.
 
اضافة اعلان

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

5 نصائح طبية تبعد مخاطر عن الجهاز الهضمي

226313-6034-soup_broth_woman_chicken-1200x628-Facebook-1200x628

أفضل إفطار للمصاب بنزلة البرد

2022122784325942HI

ما هي علامات فطريات الأظافر وكيف يتم علاجها ؟

عيون_الرجل_العسلية__على_ماذا_تدل_من_صفات؟

3 أمور صحية يمكنك معرفتها من لون عينيك

61af57054c59b711534a1c02

علامات الاصابة بالسكري من النوع الثاني

LungCACXR

علامات السعال التي قد تدل على ورم سرطان الرئة!

أخبار متعلقة
active-seniors

ما أفضل رياضة لكبار السن ؟

هشاشة-العظام

عقار محتمل لعلاج هشاشة العظام

63904f8b4c59b718b3557bc9

العلماء يكتشفون سر مرض تسببه حشرة القراد

58539099000000_original

هل تؤثر سمنة الأطفال على تحصيلهم الأكاديمي؟

image

دراسة: الشعور بالتوترات اليومية يقل مع تقدم العمر

image

فوائد مذهلة عند تناول ثمرة أفوكادو يومياً لمدة 6 أشهر