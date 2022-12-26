الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية تُحذر مستخدمي طريق وادي عربة - العقبة

اغلاق 3 شوارع فرعية في البصيرا بسبب الامطار الغزيرة

الصحة تحدد أسعار جلسات العلاج الطبيعي

إغلاق طريق البحر الميت - الكرك بشكل مؤقت

تعرف على الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار- أسماء

تعليق دوام جامعة الحسين بن طلال بسبب الظروف الجوية

3 إصابات بانقلاب حافلة ركاب في معان - فيديو

رئيس الوزراء يزور مطرانية اللاتين ويهنئ بعيد الميلاد

الامن العام يصدر بيان حول الحالة الجوية ويحذر

إخلاء موقع البتراء الأثري من السياح بسبب السيول - فيديو

الإثنين، 26-12-2022 02:15 م

ما أفضل رياضة لكبار السن ؟

active-seniors


الوكيل الإخباري-أظهرت نتائج أحدث دراسة في مجال النشاط البدني وعلاقته بالأمراض أن كبار السن الذين ساروا ما بين 6 آلاف و9 آلاف خطوة في اليوم قلّ لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة بين 40% و50%.اضافة اعلان


وقالت الدكتورة أماندا بالوش من جامعة ماساتشوستس: "وجدنا أنه بالنسبة للذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، كان هناك خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى متابعة متوسطها 6 سنوات". و"مع المزيد من خطوات المشي يومياً، يقلّ الخطر تدريجياً".

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية "سيركوليشن"، تبين أن هناك فائدة إضافية مستمرة لأولئك الذين يمشون أكثر من 6 آلاف خطوة يومياً، حيث ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 50 ألف شخص، وتبين أن من يمشون بين ألفين و3 آلاف خطوة يومياً لا يجنون الكثير من الفوائد الصحية للمشي على القلب.

ودعت النتائج هؤلاء إلى مشي المزيد من الخطوات، حيث تبين أن معدّل ما بين 7 و8 آلاف خطوة يومياً يزيد الحماية للقلب. " 24 "

 




 

 


 

إقرأ ايضا
OIP (2)

دراسة : بعض أدوية السكري تحمي من الخرف

how-long-does-cold-sore-last-400x242

أعراض هربس الشفاه والعلاج

R (4)

أبرز الموضوعات الصحية بحثاً في جوجل لعام 2022

R (3)

10 علامات تكشف الاصابة بقصور القلب

R (1)

كوريا الجنوبية تسجل أول وفاة .. ما هو مرض الأميبا آكلة الدماغ ؟

OIF (1)

كلنا نفقد الذاكرة أحياناً.. لكن متى يجب استشارة الطبيب؟

أخبار متعلقة
Influenza-Like-Illnesses-Ways-to-avoid-and-prevent-them-in-your-child-care-setting-primary

الصحة العالمية تكشف سر زيادة أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال

كم-يستغرق-علاج-التهاب-المريء-700x470

التهاب المريء... أسباب وأعراض

2019_9_3_18_5_0_739

3 انواع من الفاكهة قد تساعدك في مواجهة مشاكل النوم

هشاشة-العظام

عقار محتمل لعلاج هشاشة العظام

63904f8b4c59b718b3557bc9

العلماء يكتشفون سر مرض تسببه حشرة القراد

58539099000000_original

هل تؤثر سمنة الأطفال على تحصيلهم الأكاديمي؟