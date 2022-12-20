الثلاثاء 20-12-2022
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الثلاثاء، 20-12-2022 11:54 ص

عقار محتمل لعلاج هشاشة العظام

هشاشة-العظام


الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة حديثة أن مرضى السكري الذين يستخدمون دواء " ميتفورمين" يقل لديهم بشكل كبير احتمال الحاجة إلى استبدال المفاصل، ما يعني أن هذا العقار يقلل خطر هشاشة العظام.

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين في الصين وتايوان وأستراليا، وقاموا بتقييم حالة أكثر 69 ألف مريض بالسكري، أعمارهم تزيد عن 62 عاماً، وتبين وجود انخفاض كبير في خطر استبدال المفاصل لدى من تناولوا دواء " ميتفورمين" منهم.

ونُشرت الدراسة في دورية "كانديان مديكال أسوسياشن جورنال"، وأجريت في مستشفى تشوجيانغ التابعة لجامعة جنوب الصين.

وقالت النتائج إن 90% من حالات استبدال المفاصل ترتبط بهشاشة العظام، وإن هناك أدلة على أن دواء "ميتفورمين" الذي يعالج السكري يوفر نوعاً من الحماية للعظام، ويتطلب تأكيد هذه النتيجة تكرار الدراسة.

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