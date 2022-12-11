الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

رئيسة بيرو الجديدة تعين حكومة بعد عزل الرئيس السابق

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

إسبانيا تطوّر سفن أبحاث بحرية جديدة لجيشها

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

أوديسا وخيرسون تغرقان في الظلام وهجوم أوكراني على ميليتوبول

الاحتلال يعتقل 4 أسرى محررين جنوب جنين

إصابة بالغة اثر حادث دهس في ام اذينة

انتهاء فترة الاعتراضات على المنح والقروض الجامعية

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في مستشفى الجامعة الأردنية - أسماء

عقد منتدى اقتصادي أردني - كيني الأحد

الأحد، 11-12-2022 09:05 ص

هل تؤثر سمنة الأطفال على تحصيلهم الأكاديمي؟

58539099000000_original


الوكيل الإخباري-بينت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة ييل تأثير السمنة عند الأطفال على قدراتهم المعرفية والإدراكية.

عادة ما يُلاحظ تأخر التحصيل الأكاديمي عند الأطفال المصابين بالسمنة وللبحث في هذا درس علماء من جامعة ييل أنواع مختلفة من فحوصات الدماغ لما يقارب 5100 طفل تراوحت أعمارهم ما بين (8- 10) سنوات، وكان 21% منهم يعاني من زيادة الوزن، و 17.5% منهم كان يعاني من السمنة.

وجد الباحثون تغيرات وظيفية وفسيولوجية في دماغ الأطفال الذين كانوا يعانون من السمنة وزيادة الوزن مقارنة بغيرهم وقد تفسر هذه التغيرات تراجعهم الأكاديمي.

ظهر لدى الأطفال الذين يعانون من السمنة ترقق في الطبقة الخارجية من الدماغ وهي القشرة، ويرتبط ذلك بضعف قدرات عدة كالتخطيط وتعدد المهام، كما ظهر تغير في المادة البيضاء في الدماغ وفي المسارات التي تربط فصوص الدماغ ببعضها، كما ظهر تغير في شبكات الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

قد يقدم هذا تفسيرًا منطقيًا لجميع الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود علاقة ما بين زيادة مؤشر كتلة الجسم عند الأطفال وانخفاض قدراتهم الإدراكية وأدائهم الأكاديمي.

ما زالت هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتثبت هذه العلاقة، ولتبين ما إن كان إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي وزيادة النشاط البدني كفيل بتلاقي هذه التغيرات التي تحدث على الدماغ. 

الطبي

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حبوب

طبيبة تكشف عن 3 أنواع من الأدوية يحظر تناولها قبل النوم

55ab37ece1a0cd9c7b5913fe4f3e2736

علامتان في الساق تنذران بحدوث جلطة دموية خطيرة

image

أطعمة شائعة تسبب حموضة المعدة

Dragon-Fruit

نوع من الفاكهة يحافظ على سلامة العظام

9999139444

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء البارد؟

طرق_علاج_السرطان

خبراء يكشفون الوقت الأمثل من اليوم لفاعلية علاجات الأورام السرطانية

أخبار متعلقة
202211282293525MV

ما تأثير زيادة الوزن على نمو أدمغة الأطفال ؟

8b58a5ae-a231-4dad-8f2e-4edf303265d4

نقص البروتين في الأطعمة يؤدي للسمنة

190227113530661_الجوع

ما سبب الإفراط في تناول الطعام ؟

1946969_0

"الفيروس المخلوي التنفسي" يتفشى بين الأطفال في مصر

838A81-AAAAB9A785848A86-85B9-A784B78184-A784AEAF8AAC

الصحة العالمية: تلامس الطفل الخديج والأم ضرورة قبل الحضّانة

image (3)

دراسة توضح العلاقة بين سلوك الطفل و صحة القلب