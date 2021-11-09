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الثلاثاء، 09-11-2021 02:08 م

كيفية الحفاظ على صحة القلب بعد سن 50

كيفية الحفاظ على صحة القلب بعد سن 50-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - يتعرض الإنسان بعد سن الخمسين للكثير من المشاكل الصحية، ومن ضمنها مشاكل وأمراض القلب والتي تنجم عن حدوث تصلب في الشرايين وارتفاع في ضغط الدم والعديد من الأمراض، بالإضافة إلى زيادة الوزن وتغير الهرمونات خاصة عند السيدات.

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‏عندما يصل عمر الإنسان إلى 50 عاماً، عليه أن يكون على دراية بالحالة الصحية للقلب والشرايين وذلك عن طريق الفحوصات والقياسات لضغط الدم والسكر والكوليسترول وحساب احتمال إصابته بأمراض القلب خلال ال 10 سنوات التالية وهذا هو المتبع دائماً في عيادات القلب، حيث يتم حساب احتمالية إلاصابة بأمراض القلب خلال العشر سنوات التالية وذلك لمن قد تعدى عمرهم 40 سنة للرجال و50 سنة للسيدات.

 

‏ثم يتم بعد ذلك متابعة هذا القياس كل خمس سنوات بتقييم حالة القلب والشرايين، واستخدام الوسائل المناسبة من تغيير نمط الحياة والعلاجات المختلفة للوقاية والعلاج.

أسباب الإصابة بأمراض القلب

1 - التاريخ العائلي لأمراض القلب.
2 - التدخين.
3 - إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
4 - إرتفاع ضغط الدم.
5 - الإصابة بمرض السكري.
6 - زيادة الوزن أو السمنة.

 

طرق الوقاية من أمراض القلب


‏للوقاية من أمراض القلب، ينصح الدكتور سيد بضرورة الابتعاد عن بعض الأشياء الضارة مثل التوتر والإنفعال الشديد. إضافة لتجنب تناول الهرمونات التي تُعطى بعد سن الخمسين بالنسبة للسيدات، وتقليل الضغط عن ‫140‏÷90 و يفضل أن يكون بين 120 إلى 130 إضافة لخفض الكوليسترول الضار عن 100 مليجرام لكل ديسيلتر، وتجنب التعرض للتلوث والإنبعاثات الكربونية.

ومن العوامل الأخرى التي تفيد الإنسان وتقي من أمراض القلب، تجنب نمط الحياة الغير نشيط والامتناع عن التدخين والمحافظة على الوزن المثالي.


ويؤكد الدكتور سيد أن المحافظة على نسبة الكوليسترول وتقليلها إلى النصف عند المصابين بأحد أمراض الشرايين وأمراض القلب وكذلك ضبط نسبة السكر، هي من أهم عوامل المحافظة على صحة القلب.


‏مضيفاً أن ممارسة الرياضة المشي والسباحة وركوب الدراجات وكذلك الجري، تعد عوامل مهمة للحفاظ على صحة القلب. وينبغي أن تكون بين 20-30 دقيقة يومياً ولمدة تتراوح بين 5-6 أيام أسبوعياً.


ويساعد استخدام تقنيات حديثة لمراقبة النشاط، مثل الساعات الديجيتال الحديثة التي تراقب كمية السعرات الحرارية المستهلكة ووقت النشاط الرياضي ومتابعة نبض القلب وفي بعض الأحيان، التسجيل والتنبيه لحدوث أي اختلال في نبض القلب.

 

المصدر - هي

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