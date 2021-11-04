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الخميس، 04-11-2021 03:13 م

الفوائد الصحية لحب الهال

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الوكيل الإخباري - يُطلق اسم حب الهال أو الحبهان، والذي يبحث عنه أيضا بأسماء متعددة منها حبهان مطحون أو بذور الحبهان أو حبة حبهان، على نوعين من النباتات من الفصيلة الزنجبيلية، هما الأخضر والأسود، حيث إنه لكلا النوعين ثمار مثلثة الشكل في مقطعها العرضي، وهي تحمل بذورا سوداء صغيرة بداخلها مع غشاء خارجي رقيق.

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* الفوائد الصحية لحب الهال:

 

1. يحسن صحة الجهاز الهضمي
وفقاً لدراسة هندية، يمكن استخدام حب الهال في المطبخ ليس فقط للنكهة، وإنما أيضاً لتعزيز أداء الهضم. إذ تحفز التوابل أيضاً عملية الأيض، نظراً لخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. 

 

2. يعزز صحة القلب
حب الهال مضاد للأكسدة، ما يمكن أن يعزز صحة القلب. ويحتوي أيضاً على الألياف، وهي العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب.

 

3. يساعد في الوقاية من السرطان
أظهر حب الهال إمكاناته كعلاج طبيعي للسرطان. فقد أجريت العديد من الدراسات على الحيوانات وأثبتت أنه يمكن استخدام التوابل لمنع تكوين السرطان أو تأخيره أو حتى عكسه. 

 

4. يساعد على إدرار البول
حب الهال له خصائص مدرة للبول يمكن أن تفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والصرع، وهذه الخصائص المدرة للبول تساعد أيضاً في إزالة السموم.


5. يساعد في محاربة الاكتئاب
وفقاً لتقرير صحي، يمكن أن يساعد حب الهال في الواقع على التغلب على الاكتئاب. ما عليك سوى تناول بعض بذور الهال بعد غليها في الماء مع الشاي اليومي، وتناول هذا النوع من الشاي بانتظام يجعلك تحصل على نتائج أفضل.

6. يحارب الربو
لحب الهال دورٌ في مكافحة أعراض الربو، مثل الصفير والسعال وضيق التنفس وضيق الصدر.

 

7. يساعد في علاج مرض السكري
حب الهال غني بالمنغنيز للغاية، وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتأكيد ذلك في هذا الجانب.


8. يحسن صحة الفم
يمتلك حب الهال خصائص مضادة للميكروبات تعزز صحة الفم، ووفقاً للمجلة الأوروبية لطب الأسنان العام، فإن حب الهال يمكن أن يحمي من مسببات الأمراض الفموية، مثل المكورات العقدية.

 

9. يعزز الشهية للطعام
تؤكد إحدى الدراسات البولندية استخدام حب الهال لعلاج قلة الشهية. حتى إن زيت حب الهال يمكن استخدامه منشطاً للشهية.

 

المصدر - صحتك

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