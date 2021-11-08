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الإثنين، 08-11-2021 12:32 م

كيفية تحديد نقص المغنيسيوم بدون تحليل

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الوكيل الاخباري - تحدثت خبيرة التغذية الروسيه أولغا كوفينينكو كيف يمكن، باستخدام ملاحظات بسيطة، دون فحوصات طبية وزيارات للطبيب، تحديد نقص المغنيسيوم في الجسم.

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وفقًا لها، يمكن تحديد عدم وجود المغنيسيوم من خلال الأعراض التالية:


متلازمة تململ الساقين.

 

في المساء، عند الراحة، هناك أحاسيس غير سارة في الأطراف السفلية.

 

لتخفيف الحالة، يقوم الشخص بحركات متكررة بساقيه، مما يؤدي بدوره إلى عدم كفاية النوم.


-تقلصات العضلات، التشنجات اللاإرادية، الهزات.
-تساقط الشعر، الأظافر الهشة.
-الصداع وآلام في القلب.
-التعب المزمن (حتى بعد الاستيقاظ، لا يوجد شعور بأن الجسم قد تعافى)
-التهيج على الأشياء الصغيرة والقلق ونوبات الهلع.
-صعوبة في النوم (مشاكل في الاسترخاء على خلفية توتر العضلات).


وأضافت الخبيرة أن نقص المغنيسيوم يثير الأرق والتهيج والقلق وزيادة التعب والقابلية للتوتر.


وقالت: "المغنيسيوم مسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة، هكذا فإن نقصه يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، خاصةً الأطعمة السكرية".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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