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كيف تحدد ما إذا كنت تعاني من نسيان بسيط أم من الخرف؟

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الوكيل الإخباري- النسيان، مثل أن تجد نفسك في غرفة دون أدنى فكرة عن السبب أو أن تضع مفاتيحك في غير محلها، أمر شائع، خاصة مع التقدم في العمر.

ولكن قد يكون من غير الواضح أين يكمن الخط الفاصل بين النسيان البسيط وحالة أكثر خطورة مثل الخرف.

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أوضحت البروفيسورة هانا بوريانوفا، عالمة الأعصاب بجامعة بورنماوث، ما الذي يفصل بين الحالتين، قائلة إن عملية شيخوخة أدمغتنا تبدأ في وقت أبكر مما نعتقد، منذ أوائل العشرينات من العمر، في الواقع.

وأشارت إلى أن أدمغتنا تبدأ في التقدم في السن بمجرد توقفها عن التطور، وتفقد الروابط بين أجزاء مختلفة منها.

ولكن أن تكون نشطا واجتماعيا مع ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، يمكن أن يساعدنا جميعا في تكوين روابط دماغية جديدة مع تقدمنا في العمر.

وكشفت البروفيسورة بوريانوفا أن ما يفصل بين مرض ألزهايمر، أكثر أشكال الخرف شيوعا، عن النسيان الناتج عن التقدم في السن، هو موت الخلايا العصبية في أدمغتنا.

وتنقل الخلايا العصبية الرسائل بين أجزاء مختلفة من الدماغ. مع مرض ألزهايمر، تموت الخلايا العصبية عادة في أجزاء من الدماغ تشارك في الذاكرة مثل القشرة الشوكية الداخلية والحصين.

وشرحت البروفيسورة بوريانوفا أنه عندما يكون شخص ما مصابا بمرض ألزهايمر، فإن دماغه يمر بمرحلة تنكس مرضي بدلا من الشيخوخة بشكل صحي.

كيف يمكنني التمييز بين شرود الذهن والخرف؟

قالت البروفيسورة بوريانوفا إن الأبحاث تظهر أنه في حين أن ذاكرة السيرة الذاتية للبالغين تصبح ضبابية بعض الشيء بعد أن يبلغوا 65 عاما، فإن ذاكرتهم بالنسبة للحقائق والكلمات يمكن أن تكون أفضل من ذاكرة الشباب.

 

وغالبا ما ينسى كبار السن الأشياء لمجرد أنهم لم ينتبهوا في المقام الأول.

ولكن مع مرض ألزهايمر، يمكن للشخص أن ينسى المحادثات التي أجراها للتو. وقد يضيع المريض أيضا في مكان ما يعرفه جيدا، أو ينسى طريق العودة إلى المنزل، على الرغم من قيامه بذلك مرات لا تحصى من قبل.

وأضافت البروفيسورة بوريانوفا: "يمكن لأي شخص أن ينسى ذات مرة إطفاء الموقد، لكن مع شخص مصاب بمرض ألزهايمر، فإن الأمر سيحدث باستمرار".

وشاركت بوريانوفا بعض العلامات المنبهة للخرف:

يعيدون نفس المعلومات في فترة زمنية قصيرة

قالت بوريانوفا إن المصاب بمرض ألزهايمر سيكرر نفس المعلومات مرارا وتكرارا في كثير من الأحيان في فترة زمنية قصيرة.

وتابعت: "كلنا نروي القصص عدة مرات، خاصة لشركائنا. وقد يكون هناك تلميح يذكرنا بذلك، ما يجعلنا نتذكر .. ولكن المصاب بمرض ألزهايمريمكن أن يكرر نفس الشيء ثلاث مرات متتالية. إنه أحد أعراض فقدان الذاكرة على المدى القصير".

 

 

 




 

 


 

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