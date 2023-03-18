طبيب يحذر من هذا الرجيم: يسبب غيبوبة !

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من طريقة يتبعها الكثير من الأشخاص، لفقدان الوزن، مؤكدًا أن لها تأثيرات خطيرة على الجسم.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطريقة التي يقصدها هي "الانقطاع عن تناول الطعام لعدة أيام".



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأشخاص يتوقفون عن تناول الطعام لأكثر من يوم، لدفع الجسم إلى حرق الدهون المتراكمة به، ومن ثم فقدان الوزن بشكل أسرع.



وأوضح أن التوقف عن الأكل يحفز الجسم بالفعل على حرق الدهون، ولكن بشكل غير كامل، لعدم توافر الجلوكوز، الذي يعتمد عليه، لإتمام هذه العملية الحيوية.



وأكد موافي أن حرق الدهون بشكل جزئي قد يتسبب في ارتفاع الأسيتون بالدم، مشيرًا إلى أنها مادة في غاية خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في غيبوبة.

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