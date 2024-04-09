كيف تحمي نفسك من التقلبات الجوية؟

الوكيل الإخباري - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، عدم صحة الشائعات التي تدعي تأثر جمهورية مصر العربية بالعاصفة نهال، ولكن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبة بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.



وأضافت الهيئة، أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، وأن تلك التقلبات الجوية السريعة طبيعية في فصل الربيع.

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كيف تؤثر التقلبات الجوية على الصحة؟

التقلبات الجوية السريعة التي تحدث في الطقس بفصل الربيع، قد تسبب عددًا من المخاطر الصحية، خاصة على الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، ومن أبرز تلك المخاطر ما يلي:

- كثرة التعرض للعدوى، نتيجة تباين درجات الحرارة، وعدم ارتداء ملابس مناسبة للطقس.

- فصل الربيع أحد المواسم التي تزداد فيها هجمات الحساسية بشتى أنواعها، لذا قد يعاني أصحاب الحساسية من مضاعفات صحية.

- يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الجفاف، مما قد يسبب الإمساك والإسهال.



كيف يمكن الوقاية من التأثيرات الضارة للتقلبات الجوية؟

يمكن الوقاية من مخاطر التقلبات الجوية، عن طريق اتباع بعض النصائح، والتي تتمثل فيما يلي:

- متابعة أخبار الطقس

في فترة التقلبات الجوية يجب متابعة أخبار الطقس للتعرف على درجات الحرارة وتغيرها على مدار اليوم، لتحديد قطع الملابس المناسبة، وكذلك نوع الأقمشة، تجنبًا لزيادة التعرق أو الشعور بالبرد، مما يترتب عليه الإصابة بنزلات البرد.

- النوم لساعات كافية

النوم لساعات كافية ليلًا مفتاح الصحة الجيدة والمناعة القوية، لذا يجب الحرص على النوم من 7 لـ 8 ساعات متواصلة ليلًا يوميًا.

- التغذية الصحية

لمواجهة التقلبات المناخية وهي الفترات التي يسهل فيها الإصابة بالعدوى، يجب تجهيز الجسم ورفع مناعته، عن طريق تناول وجبات صحية غنية بجميع المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

- أدوية الحساسية الوقائية

مرضى الحساسية من أكثر الفئات تأثرًا بالتقلبات الجوية، لذا من الضروري تناول وجبات الحساسية الوقائية التي تجنب الإصابة بأي نوبات أو هجمات أو زيادة حدة الأعراض.

- ارتداء الملابس المناسبة

يجب ارتداء الملابس المناسبة للطقس وتجنب تخفيف الملابس بشكل مفاجئ، ولكن عند الخروج من المنزل يفضل اصطحاب جاكيت مناسب تجنبًا لأي انخفاض في درجات الحرارة.

الكونسلتو

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