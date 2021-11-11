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الخميس، 11-11-2021 03:13 م

كيف تخففين آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة

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الوكيل الإخباري - تعتبر آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة أمرًا طبيعيًا وشائعًا عند الكثيرات خصوصًا المبتدئات في الرياضة.

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ويحدث هذا الألم بسبب قيام كرات الدم البيضاء في إنتاج مواد كيماوية تسبب ألما للعضلات بعد ممارسة الرياضة، وبذلك تكون هي المسؤول الأول عن حدوث الألم.

 

صحيح أن معظم هذه الآلام ستذهب بعد فترة من الزمن، الا انه يمكن الحدّ من الشعور بالألم في العضلات عن طريق اتباعك للنصائح التالية:

قبل التمارين

 1- تناول الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات وقليلة السعرات الحرارية، والتي تحتوي على كميات متوسطة من البروتين للتخفيف من الم العضلات واعادة بناء النسيج العضلي، مثل اللبن الزبادي والتفاح مع زبدة الفول السوداني، الفواكه المجففة، الشوفان، البقوليات.
2- القيام بالتحمية قبل التمارين تحدّ من التهاب العضلات وآلامها، وتقوم بادخال جسمك وعضلاتك تدريجياً في دورة الحركة والنشاط، وهذا يؤدي الى تحسين جريان الدورة الدموية ووصول الاكسجين الى الانسجة، كما يمدد العضلات ويقلل من مخاطر تعرضها للتمزق او الاصابة.

 

خلال التمارين
1- التأكد من شرب الكثير من الماء كل 15 دقيقة تقريبا للحماية من الم العضلات الذي قد يسببه الجفاف.

 

بعد التمارين

1- التوقف بهدوء وبالتدرج في اداء حركات التمارين من اجل عودة العضلات الى وضعها الطبيعي.
2- تناول بعض الوجبات الخفيفة خلال التمارين الطويلة والشاقة، التي تؤمن الطاقة في الدم، مثل الموز و الافوكادو.
3- التغذية الصحية والمتوازنة بعد التمارين المؤلفة من الكربوهيدرات والبروتين لتعويض نقص السوائل وتحديث النشاط وتجديد الحيوية واعادة بناء ما يحتاجه الجسم لتفادي التعرض لاضرار جسيمة. من أفضل الوجبات الخفيفة التي ينصح بتناولها بعد أداء التمارين الرياضية: الموز، التفاح واللبن الزبادي.
4- المساج وتدليك العضلات المتشجنة والمصابة عند اختصاصيين او بالاستعانة بمدرب رياضي يساعد في التخفيف من اوجاع العضلات، ولا تنسي اخذ حمام بارد بعد ممارسة الرياضة لتخفيف حدة آلام العضلات الناتجة بعد ممارستها.
5- القيام بتمارين التمدد والإستطالة بعد إجراء التمارين الرياضية حيث تساعد على إراحة العضلات وارتخائها والتقليل من الجهد، وتساهم في زيادة مرونة الجسم وتوسعة مجال الحركة والوقاية من الإصابات.

 

المصدر - هي

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